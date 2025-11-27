SWR - Südwestrundfunk

1. Platz der SWR Bestenliste im Dezember 2025: "Chéri"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Roman von Sidonie-Gabrielle Colette/ 10 neue Leseempfehlungen für Dezember auf SWR.de/bestenliste

Der Roman "Chéri" von Sidonie-Gabrielle Colette steht im Dezember 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt von Chéri, dem titelgebenden Helden, der mit seinen 24 Jahren ein Bild von einem Mann darstellt. Unwiderstehlich in seiner Ungezwungenheit und Eleganz, vor allem aber in seinem ausgeprägten Hang zum Pariser Wohlleben, ist er für Léa, die weitaus ältere, selbstbewusste und genussfreudige moderne Frau, das perfekte Objekt der Begierde. Hingerissen wie ein junges Mädchen, kann sie der Versuchung einfach nicht widerstehen. Ihre leidenschaftliche Liaison mit dem unreifen Chéri hält für sie so manche Überraschung bereit, vor allem in der erotischen Liebe.

Platz 2: "Als meine Welt zerbrach"; Platz 3: "Happily"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Dezember belegt "Als meine Welt zerbrach" von Hanif Kureishi, "Happily" von Sabrina Orah Mark folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Dezember 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.html

Leseempfehlung:

Sidonie-Gabrielle Colette: "Chéri", Manesse, 264 Seiten.

Vollständige Bestenliste zum Download:

https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.html

Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literatur

Die SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/app

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Rechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell