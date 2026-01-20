alfaview GmbH

BSI erteilt das IT-Sicherheitskennzeichen für 'alfaview Free': ein Zeichen für Datensicherheit und transparente IT-Sicherheitsstandards

Der Videokonferenzdienst "alfaview Free" der alfaview Video Conferencing Systems wurde mit dem IT-Sicherheitskennzeichen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgezeichnet. Das Label wurde bereits im Dezember 2025 vergeben; die offizielle Übergabe fand am 20. Januar 2026 am Hauptsitz des BSI statt. Fabian Hodouschek, Fachbereichsleiter Zertifizierung und Kennzeichen im BSI, überreichte das IT-Sicherheitskennzeichen an den Gründer und Inhaber von alfaview, Niko Fostiropoulos.

Mit dem IT-Sicherheitskennzeichen bestätigt alfaview, die grundlegenden Anforderungen für Videokonferenzdienste nach der DIN SPEC 27008 an IT-Sicherheit zu erfüllen und macht dies für Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Kennzeichen transparent und nachvollziehbar. Gerade bei Videokonferenzen, in denen häufig persönliche oder organisatorisch sensible Inhalte ausgetauscht werden, schafft diese Orientierung und stärkt das Vertrauen in digitale Kommunikation.

Sicherheit als Grundprinzip

alfaview steht für Videokonferenzen, bei denen IT-Sicherheit und Datenschutz von Anfang an integrale Bestandteile der Plattform sind. Die BSI-Kennzeichnung unterstreicht den Anspruch, Maßnahmen bei der IT-Sicherheit strukturiert umzusetzen, regelmäßig zu überprüfen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Schwachstellen sowie deren zeitnahe Behebung.

Aktive Mitgestaltung der Sicherheitsstandards

Als Mitglied des zuständigen Fachgremiums war alfaview aktiv an der Entwicklung der DIN SPEC 27008 beteiligt, die die technische Grundlage für das IT-Sicherheitskennzeichen im Bereich Videokonferenzsysteme bildet. Dabei brachte alfaview seine langjährige Expertise in sicherer Videokommunikation, Verschlüsselung und Systemarchitektur ein.

"IT-Sicherheit ist keine Checkliste, sondern eine Grundsatzentscheidung - vom Design bis zum Betrieb", sagt Niko Fostiropoulos, Gründer und Inhaber von alfaview.

"Dass unser Dienst 'alfaview Free' heute das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI trägt, bestätigt unseren Anspruch, eine Plattform für Menschen zu bauen, die sich auf echte Vertraulichkeit verlassen müssen."

Datensouveränität im operativen Betrieb

alfaview wird ausschließlich in Rechenzentren mit Hauptsitz innerhalb der Europäischen Union betrieben. Moderne Verschlüsselungsverfahren schützen sensible Kommunikationsdaten, während Nutzerinnen und Nutzer jederzeit die Kontrolle über ihre Informationen behalten.

Mit dem IT-Sicherheitskennzeichen des BSI macht alfaview seinen Anspruch an IT-Sicherheit transparent und setzt ein klares Signal für verantwortungsvolle, sichere digitale Kommunikation.

Über alfaview

alfaview ist eine Videokonferenzsoftware, die bereits im Jahr 2010 von der alfatraining Bildungszentrum GmbH (digitale Weiterbildung) für Schulungen und die Unternehmenskommunikation entwickelt wurde. Sie wird heute als SaaS von der alfaview GmbH, Pionierin im Bereich DSGVO-konformer Videokonferenzsoftware, mit Sitz in Karlsruhe betrieben. Mit alfaview können Teilnehmende in Echtzeit per Bild und Ton kommunizieren, von Teammeetings bis hin zu großen virtuellen und hybriden Veranstaltungen. Alle Daten werden ausschließlich über ISO-27001-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland und der EU übertragen. Video- und Audioströme sind gemäß BSI-Empfehlungen verschlüsselt und werden nicht gespeichert. Mehrere Datenschutzbehörden haben die Lösung als vollständig datenschutzkonform bestätigt.

Die alfaview gmbh ist Teil der alfacube Unternehmensgruppe, zu der neben der alfatraining Bildungszentrum GmbH auch die alfaATC Communications GmbH (KI-basierte Spracherkennung für die Flugsicherung), die EML Speech Technology GmbH (KI-basierte Sprachtechnologien) sowie die Semanux GmbH (KI-basierte barrierefreie Eingabesysteme) gehören. Gründer und Geschäftsführer der Gruppe ist Niko Fostiropoulos.

