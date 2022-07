alfaview GmbH

alfaview® und SysEleven gewinnen Cloud Native Rockstars Award

Karlsruhe (ots)

Am 13.07.2022 fand die dritte Cloud Native Conference in Garching bei München sowie online statt. alfaview® und SysEleven stellten dem Publikum die Success Story ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit vor. Dafür wurden sie mit dem Cloud Nativ Rockstars Award im Bereich "New Work & Collaboration" ausgezeichnet.

Das Thema Cloud-Nutzung als Grundlage der Digitalisierung ist aktueller denn je. Im Rahmen der Cloud Native Conference trafen sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus allen Bereichen der Cloudentwicklung. Auf der hybriden Konferenz, die in Präsenz in Garching bei München sowie online stattfand, tauschten sie sich über Innovationen und Erfahrungen aus.

In diesem Rahmen präsentierte alfaview® Video Conferencing Systems gemeinsam mit dem Berliner Cloud Service Provider SysEleven die Erfolgsgeschichte der gelungenen Zusammenarbeit. Ursprünglich entwickelte das Weiterbildungsunternehmen alfatraining alfaview® für die Durchführung der eigenen Seminare. Dem Anspruch, sich stetig weiterzuentwickeln, blieb das innovative Unternehmen treu: Seit 2016 vertreibt alfatraining auf Wunsch von Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft und Bildung die bis dahin rein inhouse genutzte Lösung als SaaS-Produkt auch an externe Kunden.

Bis heute nutzen über 20.000 Institutionen und über eine Million Nutzerinnen und Nutzer alfaview®. SysEleven war bei dieser rasanten Entwicklung eine große Unterstützung: Der Cloud Service Provider bietet für alfaview® eine leistungsstarke, schnell und effizient skalierbare Cloud-Infrastruktur. Auch bei einer dynamisch wachsenden Zahl von Nutzerinnen und Nutzern garantiert sie eine exzellente Audio- und Videoqualität, bei 100 %-DSGVO-Konformität. So kann alfaview® sich voll und ganz auf die Weiterentwicklung der Software konzentrieren.

Die Zusammenarbeit von alfaview® mit SysEleven beweist, dass europäische Unternehmen der US-amerikanischen Konkurrenz aus dem Silicon Valley in nichts nachstehen: "Cloud Native Projekte funktionieren auch ohne Hyperscaler", sagt Tim Friedrich, Head of Technical Sales von SysEleven. Das überzeugte auch die Jury der auf der Konferenz verliehenen Cloud Native Rockstars Awards: Sie zeichnete alfaview® und SysEleven mit dem 3. Preis im Bereich "New Work & Collaboration" aus.

Weitere Informationen zu alfaview®: www.alfaview.com

Das alfaview®-Team steht unter +49 721 35450-450 oder info@alfaview.com zur kostenfreien Beratung für eine maßgeschneiderte alfaview®-Lösung zur Verfügung.

