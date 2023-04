Ball Corporation

Ball erhält ASI-Nachhaltigkeitszertifizierung für seine Aluminiumverpackungen für Aerosole, Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Gelsenkirchen (ots)

Der ASI-Standard garantiert höchste Nachhaltigkeitsstandards in der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette - vom Abbau über die Raffination, Verhüttung, Herstellung und Produktnutzung bis hin zum End-of-Life-Management und Recycling.

Ball Corporation (NYSE: BALL), der weltweit führende Anbieter von nachhaltigen Aluminiumverpackungen, hat bekannt gegeben, dass er die Zertifizierung der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) für die Performance- und Chain-of-Custody-Standards für seine Sparte Global Aerosol Packaging erhalten hat. Der Geschäftsbereich Aerosol von Ball bietet eine Vielzahl von unbegrenzt recycelbaren innovativen Aluminiumverpackungslösungen in den Kategorien Körperpflege, Haushalt und Getränkeverpackungen. Dazu gehören eine Reihe von stranggepressten Einweg- und Mehrwegflaschen aus Aluminium sowie innovative Aerosolbehälter mit Primäraluminium, die mit kohlenstoffarmen Energiequellen hergestellt werden.

ASI zielt darauf ab, die Nachhaltigkeit in der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette zu fördern und zertifiziert das Engagement eines Unternehmens für soziale, ökologische und ethische Standards. Der Performance Standard ist ein Maß dafür, wie sehr sich ein Unternehmen bemüht, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu bewerten, zu verwalten und offenzulegen. Der Chain-of-Custody-Standard legt Anforderungen für die Schaffung einer transparenten und rückverfolgbaren Lieferkette fest, die alle Bereiche vom Abbau und Umschmelzen bis hin zum Gießen, Walzen, der Dosenherstellung und Abfüllung umfasst. Das ASI-Audit erstreckte sich auf alle neun Produktionsstätten von Ball für Aerosolverpackungen und Butzen, weltweit: Velim in Tschechien, Bellegarde und Copal in Frankreich, Devizes im Vereinigten Königreich, Ahmedabad in Indien, Verona in den USA, Sherbrooke in Kanada, Itupeva in Brasilien und San Luis Potosi in Mexiko sowie die regionalen Hauptquartiere in Westminster, Colorado, und Lille, Frankreich.

Mit einer ASI-Zertifizierung können Unternehmen nachweisen, dass sie die immer strengeren Nachhaltigkeitsprotokolle einhalten. Dazu gehört auch die bevorstehende Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit, die von der Europäischen Union voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eingeführt wird.

"Das Erreichen der ASI-Zertifizierung zeigt unser Engagement für Nachhaltigkeit und ist das Ergebnis eines strengen Prozesses", sagt Jay Billings, Präsident von Ball Aerosol Packaging. "Unendlich wiederverwertbare Aluminiumverpackungen sind ein Paradebeispiel für die Kreislaufwirtschaft, bei der Ressourcen im System verbleiben und sich die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Die Nachhaltigkeitsbemühungen unseres Aluminium-Aerosolgeschäfts zeigen, was durch die Festlegung von Zielen zur Material- und Emissionsreduzierung, durch Innovation und vor allem durch die Partnerschaft mit unseren Kunden erreicht werden kann."

"ASI garantiert höchste Nachhaltigkeitsstandards in der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette - vom Abbau über die Raffination, Verhüttung, Herstellung und Produktnutzung bis hin zum End-of-Life-Management und Recycling. Es ermöglicht der Aluminiumindustrie, ihre Verantwortung klar zu demonstrieren und eine unabhängige und glaubwürdige Leistungsgarantie zu geben", sagt Predrag Ozmo, Direktor für Nachhaltigkeit bei Ball Aerosol Packaging.

ASI ist eine globale, gemeinnützige Initiative, die Standards für eine nachhaltige Leistung auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) festlegt und verantwortungsvolle Produktionspraktiken in der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette gewährleistet. Die ASI-Ankündigung steht im Einklang mit den 2030-Nachhaltigkeitszielen von Ball, die u. a. vorsehen, dass das gesamte Aluminium aus zertifizierten nachhaltigen Quellen bezogen wird, und dass das Unternehmen sich verpflichtet, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen zu verursachen sowie bis 2030 zu 100 % auf erneuerbare Energien umzusteigen. Im Einklang mit den 2030-Zielen des Unternehmens haben auch die weltweiten Aluminium-Getränkebetriebe von Ball die ASI-Zertifizierung erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://aluminium-stewardship.org/.

Über Ball Corporation

Ball Corporation bietet innovative, nachhaltige Aluminiumverpackungslösungen für Kunden aus den Bereichen Getränke, Körperpflege und Haushaltsprodukte sowie Luft- und Raumfahrt und andere Technologien und Dienstleistungen hauptsächlich für die US-Regierung. Ball Corporation und ihre Tochtergesellschaften beschäftigen weltweit 21.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 15,35 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ball.com/, oder folgen Sie uns auf Facebook oder Twitter.

