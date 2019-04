Panasonic Deutschland

LUMIX G VARIO 14-140 mm

F3.5-5.6 ASPH. II

Power O.I.S. - kompaktes Superzoom Objektiv jetzt mit Staub- und Spritzwasserschutz

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Panasonic präsentiert eine verbesserte Version seines Allround-Talents: das kompakte 10-fach-Superzoom Objektiv LUMIX G VARIO 14-140 mm bietet nun Schutz gegen Spritzwasser und Staub

Mit der neuen Version des LUMIX G VARIO 14-140 mm / F3.5-5.6 ASPH. II / Power O.I.S. bietet Panasonic ein 10-fach Superzoom Objektiv, das mit seinen kompakten Abmessungen den 3-fach-Standardzooms vieler DSLR-Kameras entspricht. In der neuen staub- und spritzwassergeschützten Variante kann das Objektiv im Micro FourThirds Standard nun auch in raueren Umgebungen eingesetzt werden - ohne Kompromisse bei der Funktionalität. Mit einem Zoombereich von 28-280 mm (entsprechend KB) empfiehlt es sich für vielfältige Aufnahmesituationen von Landschaft bis Porträt.

Die Konstruktion aus 14 Linsenelementen in 12 Gruppen umfasst auch drei asphärische Linsen und zwei ED-Linsen. Unter Beibehaltung der hohen optischen Leistung über den gesamten Zoombereich ist es trotz lichtstarkem Weitwinkel und exzellentem Bildstabilisator kompakt und leicht: 7,5 x 6,7 cm bei 265g.

Die Scharfstellung erfolgt über ein reaktionsschnelles, präzises und leises Innen-Fokussiersystem, angetrieben von einem Schrittmotor. Dank der maximalen Sensorauslesung von 240 Hz eignet sich das Objektiv optimal für den High-Speed-AF aktueller LUMIX G Kameras sowohl bei Bild- als auch Videoaufnahmen. Der optische Bildstabilisator POWER O.I.S. garantiert außerordentlich scharfe Aufnahmen auch bei Tele und in Low-Light-Situationen, indem durch Handbewegungen verursachte Verwacklungen effektiv ausgeglichen werden. Zudem ist es kompatibel zur dualen Stabilisierung (Dual IS), um in Kombination mit Gehäusestabilisatoren Verwacklungen noch effektiver kompensieren zu können.

Die sieben Lamellen des Zooms ergeben eine fast kreisrunde Blendenöffnung, die besonders bei größeren Öffnungen einen harmonischen Unschärfeverlauf des Hintergrunds bewirkt. Mit seiner hochwertigen Metallic-Oberfläche in Schwarz passt das LUMIX G VARIO 14-140 mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. perfekt zum Stil der LUMIX G Kameras.

Verfügbarkeit und Preis

Das neue Lumix G Objektiv wird ab Juni 2019 im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 699,- Euro.

Aktuelle Videos zu unseren LUMIX Kompaktkameras finden Sie auf Youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=vnJx2tzeZbM&list=PLADCD08C51BF7E6E0

- Four Thirds[TM] und Micro Four Thirds[TM], und die Four Thirds- and Micro FourThirds-Logos sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Olympus Imaging Corporation in Japan, den USA, der EU und anderen Ländern.

- "Staub- und spritzwassergeschützt" ist keine Garantie dafür, dass Schäden bei direktem Kontakt des Objektivs mit Wasser oder Staub auszuschließen sind.

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaften und 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global, www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.

Pressekontakt:

Weitere Informationen:

Panasonic Deutschland

Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Ansprechpartner für Presseanfragen:

Michael Langbehn

Tel.: 040 / 8549-0

E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com

Original-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell