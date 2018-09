Unternehmensberatung für Produktion und Logistik im Zeitalter von Industrie 4.0

Berlin (ots) - Consultingfirmen müssen heute die klassischen Ansätze der Unternehmensberatungen mit spezialisiertem Zukunfts-Know-how verbinden. Dr. Günter Paller und Jürgen Wunsch, Geschäftsführer der ProJW GmbH & Co. KG sind vor einigen Wochen eine Kooperation eingegangen, um genau das zu tun. Bereits seit 2013 hatten sie projektbezogen zusammengearbeitet. Ziel der neuen Kooperation ist es, Kompetenzen im Bereich Produktion und Logistik zu bündeln und weiter auszubauen, um eine moderne Unternehmensberatung anzubieten, die Firmen für die digitale Herausforderung der Industrie 4.0 berät und begleitet.

Industrie 4.0 ist die Digitalisierung der Produktion, der zunehmende Einsatz vernetzter, digitaler Technologien in der Industrie. Dazu gehören fünf Funktionsbereiche, die über Unternehmen und Branchen hinweg Gültigkeit haben: Datenerfassung und -verarbeitung, Assistenzsysteme, Vernetzung und Integration, Dezentralisierung und Serviceorientierung, Selbstorganisation und Autonomie.

Nicht nur große Konzerne, auch kleinere und mittelständische Betriebe müssen sich für den digitalen Wandel neu aufstellen. Dabei übernehmen Dr. Paller und Herr Wunsch Beratungs- und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Produktion und Logistik.

Beide verfügen über große Managementerfahrungen in der Fertigungsindustrie. Bei über 100 Beratungsprojekten konnten Unternehmensprozesse effizient in die Anwendungssysteme der Informationstechnologie überführt werden.

Ihr Angebot richtet sich an mittelständische Unternehmen aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau, Automotiv, Prozessindustrie, Pharmaindustrie, aber auch an Beratungshäuser und Dienstleister. Zu ihrem Service gehört die Organisationsberatung, das komplette Ressourcenmanagement und Unterstützung bei Organisationsprojekten. Beide Partner werden eng zusammenarbeiten und projektbezogen externe Fachleute hinzuziehen. Zur Organisationsberatung gehören Business Analysen, Change Management, Risikoanalysen und Digitalisierungskonzepte.

Herr Wunsch wird seine Erfahrungen bei der Projektinitialisierung, der Projektorganisation und im Ressourcenmanagement einbringen. Zum Ressourcenmanagement zählt die Bereitstellung von Experten zur Unterstützung der Projekte in speziellen Themen, ebenso wie die Vermittlung von Fach- und Führungskräften für anspruchsvolle Positionen als Interim-Lösung oder zur Festanstellung. Im Wissenstransfer, der Übertragung und Integration von Wissen auf die Mitarbeiter des Unternehmens, sieht Herr Wunsch einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Dr. Paller, promovierter Maschinenbauer und erfahrener Prozessoptimierer, wird in erster Linie die Unterstützung von Organisationsprojekten übernehmen. Dazugehört die Einführung von MES (Manufactoring Excecution System), PPS (Produktionsplanungs- und Steuerungssystem) und ERP (Enterprise-Resource-Planning). Hinzu kommt die Maschinenanbindung über OPC, OPC UA als Datenaustauschstandard für eine nahtlos vernetzte Produktion und die Ermittlung und Optimierung der Maschinenleistung in der Produktion über OEE-Kennzahlen (Overall Equipment Effectiveness).

Die erfolgreiche Einführung und Inbetriebnahme eines MES nach VDI 5600 Standard ist zwingend notwendig, um den heutigen komplexen Marktverhältnissen adäquat begegnen zu können. MES hat als Bindeglied zwischen Mensch, Maschine und organisatorischen Einheiten eine zentrale Bedeutung bei der Digitalisierung. Durch die Umsetzung von MES Projekten ergeben sich signifikante Vorteile für jedes Unternehmen. Zu den Aufgaben eines MES gehören: Auftragsmanagement, Feinplanung und Feinsteuerung, Betriebsmittelmanagement, Materialmanagement, Personalmanagement, Datenerfassung, Leistungsanalyse, Qualitätsmanagement, Informationsmanagement und Energiemanagement.

Die Ansprüche an eine moderne und erfolgreiche Unternehmensberatung haben sich im Zuge der Digitalisierung deutlich verändert. Möglichkeiten die eine sich selbst steuernde Produktion mit sich bringt, die Vernetzung von Produktion und Prozessen, können durch ausgewiesene Experten wie Dr. Paller und Herr Wunsch in Produktions- und Fertigungsbetriebe eingebracht werden. Durch Prozessoptimierung und digitale Transformation in der Fertigung und Logistik entsteht für die Unternehmen ein echter Mehrwert.

Mit der Kooperation sind die Beratungsthemen Produktion und Logistik innerhalb der ProJW GmbH & Co. KG für einen weiteren Ausbau zusammengefasst und ergänzt worden.

Pressekontakt:

RH Reputation GmbH

Fozia Butt

Nürnberger Str. 13

10789 Berlin

https://www.rh-reputation.de/

030 2133431

Original-Content von: Dr. Günter Paller - Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell