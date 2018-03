Auf dem Weg ins Viertelfinale: Besiktas - Bayern live im ZDF

Fußball-Experte Oliver Kahn und ZDF-Moderator Jochen Breyer Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Jens Hartmann" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Nach dem klaren 5:0-Hinspielsieg tritt der FC Bayern München am Mittwoch, 14. März 2018, zum Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League bei Besiktas Istanbul an. Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer bereits um 17.25 Uhr aus dem Stadion in der türkischen Metropole, Live-Reporter Béla Réthy kommentiert das Spiel ab 18.00 Uhr.

Obwohl die Qualifikation der Bayern für das Champions-League-Viertelfinale festzustehen scheint, muss sich das Team von Trainer Jupp Heynckes auf ein kampfbetontes Spiel vor der stimmgewaltigen Besiktas-Kulisse einstellen.

Direkt im Anschluss an die Übertragung aus Istanbul berichtet das ZDF in Zusammenfassungen von den Achtelfinal-Begegnungen AS Rom gegen Schachtar Donezk und Manchester United gegen den FC Sevilla (beide von Dienstag).

Die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen können ZDF-Zuschauer am Freitag, 16. März 2018, ab 12.00 Uhr im Livestream bei zdfsport.de verfolgen.

