Flotte Medien GmbH

Volle Ladung Zukunft: Elektromobilität als Schlüsselthema der Flotte! 2026

Bonn/Düsseldorf (ots)

Flotte! Der Branchentreff am 25. + 26. März 2026 in Düsseldorf / Schwerpunktthema: Elektromobilität und Innovationen / Neu: Bereich E-Lkw und E-Nutzfahrzeuge für Gewerbe und Kommunen / Fachprogramm online

Am 25. und 26. März wird Düsseldorf zum zentralen Treffpunkt für elektrische Fuhrparklösungen. Deutschlands Leitmesse für Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider "Flotte! Der Branchentreff" rückt die Elektromobilität in den Mittelpunkt. Über 370 Aussteller präsentieren Produkte, Dienstleistungen und Innovationen rund um den elektrischen und nachhaltigen Betrieb moderner Flotten - von E-Fahrzeugen über Lade- und Energiemanagement bis hin zu Digitalisierung, Telematik und integrierten Mobilitätsservices.

Der Umstieg auf elektrische Antriebe stellt Fuhrparks vor neue strategische, technische und wirtschaftliche Fragen. Die "Flotte!" greift diese Herausforderungen auf und zeigt praxisnahe Lösungsansätze für Unternehmen und Kommunen: Wie lassen sich elektrische Flotten effizient aufbauen? Welche Ladeinfrastruktur ist im Alltag sinnvoll? Und wie können Kosten, Reichweiten und Betriebsprozesse optimal gesteuert werden? Damit positioniert sich die Messe als zentrale Plattform für Entscheider, die Elektromobilität aktiv und erfolgreich umsetzen wollen.

Mehr Fläche für elektrische Nutzfahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Der wachsenden Bedeutung der Elektromobilität trägt die Messe mit einer erweiterten Ausstellungsfläche Rechnung. Eine zusätzliche Halle schafft mehr Raum für elektrische Nutzfahrzeuge aller Klassen. E-Lkw und E-Nutzfahrzeuge für den gewerblichen wie auch kommunalen Bereich stehen ebenso im Fokus, wie Ladeinfrastruktur, Energiemanagement, Batteriesysteme und Softwarelösungen für den elektrischen Fuhrpark. "Die Elektromobilität ist längst im Alltag der Fuhrparks angekommen. Auf der 'Flotte!' zeigen wir, wie Unternehmen diesen Wandel konkret gestalten können", sagt Ralph Wuttke, Chefredakteur des Fachmagazins Flottenmanagement und Projektleiter des Branchentreffs.

Fachprogramm mit starkem E-Mobility-Schwerpunkt

Neben der Ausstellung bildet der Wissenstransfer einen zentralen Bestandteil der Messe. Das umfangreiche Fachprogramm legt einen klaren Schwerpunkt auf Elektromobilität und nachhaltige Mobilitätskonzepte. Vorträge, Workshops und Round-Table-Gespräche liefern fundierte Informationen zu Fördermöglichkeiten, Lade- und Lastmanagement, Total Cost of Ownership, regulatorischen Rahmenbedingungen sowie Best Practices. Besucher können ihr individuelles Messeprogramm gezielt an ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen.

Netzwerken, Impulse und Austausch auf Augenhöhe

Die "Flotte!" steht seit Jahren für intensiven Austausch innerhalb der Branche. Zahlreiche Networking-Formate, eine große Abendveranstaltung sowie ein umfassendes Full-Service-Catering für alle Teilnehmer schaffen Raum für persönliche Gespräche und neue Kontakte. Ein besonderes Highlight ist der Ehrengast, Musik-Ikone Smudo (Die Fantastischen Vier), der für Fotos und Gespräche zur Verfügung steht.

Der Veranstaltungsort in Düsseldorf bietet eine optimale Verkehrsanbindung - egal ob mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug. Eine direkte U-Bahn-Anbindung sowie ein Flughafenbus zur Messe sorgen für eine komfortable Anreise.

Wer sich noch kein Ticket für Deutschlands größte Fuhrparkmesse gesichert hat, sollte dies zeitnah tun, um von dem umfangreichen Fachprogramm profitieren zu können und auf dem aktuellen Stand der Entwicklung zu bleiben. Die "Flotte!" bietet dafür den optimalen Rahmen.

Elektrifizierung: Eine Auswahl aus dem Fachprogramm

Stromschlag fürs Gehirn: Warum die Angst vor Elektromobilität uns ausbremst. Best Practice Eppendorf Group.

Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven in der Elektromobilität LKW - von der Idee bis in die Praxis.

Best Practice BVG: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit von E-Flotten durch Steigerung der Auslastungszahlen.

Batteriebewertung & Restwertbetrachtung.

Die neue TCO-Gleichung: Warum der 'günstigste' Verbrenner Sie heute mehr kostet als ein E-Fahrzeug.

Photovoltaik macht den Unterschied: Wirtschaftliches Laden mit PV und individuellen Abrechnungsmodellen für Ihren Fuhrpark.

Ladekabelprüfung bei Elektrofahrzeugen.

Der einfachste Weg von der Kilowattstunde zur Kostenstelle - Durchgängige Verwaltung von hybriden Fuhrparks, Ladeinfrastruktur & Abrechnungen.

Weitere Informationen: www.derbranchentreff.de

Über die Flotte Medien GmbH

Die Flotte Medien GmbH gibt die Fachzeitschrift Flottenmanagement heraus und betreibt die Homepage flotte.de. Flottenmanagement erscheint sechs Mal im Jahr und ist das unabhängige Fachmagazin für Fuhrparkmanagement. Ein kompetenter Ratgeber mit professionellen Entscheidungshilfen durch Nutzwerttabellen, Praxisberichte, Kostenvergleiche und Marktübersichten. Zielgruppe sind vornehmlich professionelle Fuhrparkleiter und -entscheider, Inhaber, Geschäftsführer. Dazu kommt seit 2016 einmal im Jahr "Flotte! Der Branchentreff" als Leitmesse für Fuhrparkentscheider und Mobilitätsprofis in Deutschland.

Über "Flotte! Der Branchentreff"

"Flotte! Der Branchentreff" ist das erste große Flottenevent des Jahres. Hersteller, Importeure, Leasinggesellschaften und Dienstleister rund um die gewerbliche Fahrzeugflotte treffen auf der inzwischen größten Flottenmesse in Deutschland auf Fuhrparkmanager mit Flotten unterschiedlicher Größen. Rund 340 Aussteller und weit mehr als 3.500 angemeldete "echte" Fuhrparkverantwortliche bei der letzten Veranstaltung 2025 sprechen für sich. Bei dem "Klassentreffen" der Flottenbranche im letzten Jahr war fast jeder mit dabei, der - auf Anbieter- oder Kundenseite - Rang und Namen hat, insgesamt über 6.500 Fachleute aus der Branche.

