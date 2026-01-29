Flotte Medien GmbH

140 Jahre Automobil - und die nächste Evolutionsstufe live auf der Flotte!

Deutschlands größte Fuhrparkmesse wächst weiter: zusätzliche Halle, mehr Raum für E-Busse, E-Lkw und E-Nutzfahrzeuge / Über 350 Aussteller / Elektromobilität und Innovationen im Fokus / Fachprogramm online

Am 25. und 26. März trifft sich die Fuhrparkbranche in Düsseldorf zu "Flotte! Der Branchentreff", Deutschlands Leitmesse für Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider. Über 350 Aussteller präsentieren Produkte, Dienstleistungen und Innovationen rund um modernes Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement - von Fahrzeugen über Leasing und Finanzierung bis zu Digitalisierung, Telematik, Lade- und Energie-Lösungen sowie Fuhrparkservices.

Ein besonderer Anlass verleiht der Veranstaltung in diesem Jahr zusätzliche Strahlkraft: Am 29. Januar 1886 meldete Carl Benz sein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" zum Patent an - ein Datum, das bis heute als Geburtsstunde des Automobils gilt. Damit spannt die "Flotte!" 2026 einen Bogen von der Erfindung des motorisierten Individualverkehrs bis zu den aktuellen Fragen der Branche: Wie werden Flotten effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlich steuerbar - und welche Technologien setzen sich im Alltag durch?

Mehr Platz, mehr Zukunftsthemen: "Flotte!" erweitert die Ausstellungsfläche

Die "Flotte!" wächst auch 2026 und wird um eine zusätzliche Halle erweitert. Damit schafft die Messe mehr Raum für elektrische Nutzfahrzeuge: E-Busse, E-Lkw und E-Nutzfahrzeuge rücken stärker in den Fokus - sowohl für gewerbliche Flotten als auch für kommunale Anwendungen. "Die Elektromobilität ist und bleibt eines der wichtigsten Themen der Branche. Gerade im Jubiläumsjahr des Automobils zeigt sich und zeigt unsere Messe eindrucksvoll, wie stark sich Mobilität weiterentwickelt hat - und weiterentwickeln wird", sagt Ralph Wuttke, Chefredakteur des Fachmagazins Flottenmanagement und Projektleiter des Branchentreffs.

Vielfältiges Vortragsprogramm für Weiterbildung und Austausch

Neben der Ausstellung bildet der Wissenstransfer einen zentralen Bestandteil der Messe. Das umfangreiche Fachprogramm bietet Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortlichen praxisnahe Inhalte zu den relevanten Themen des modernen Flottenmanagements - kompakt, aktuell und direkt anwendbar. Ergänzt wird das Programm durch vielfältige Networking-Möglichkeiten, die den Branchentreff seit Jahren auszeichnen.

"Die "Flotte!" ist eine Plattform für Austausch, Inspiration und Lösungsansätze aus der Praxis", betont Wuttke. Impulse gibt es in Form von Vorträgen, Workshops und Round-Table-Gesprächen, die es den Besuchern ermöglichen, ihr individuelles Messeprogramm passgenau zusammenzustellen.

Ein weiteres Highlight ist der Ehrengast Smudo (Die Fantastischen Vier), der das Programm mit einem besonderen Impuls bereichert. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Networking-Formate und eine große Abendveranstaltung in entspannter Atmosphäre; das Full-Service-Catering ist für alle Teilnehmenden inklusive.

Der Veranstaltungsort in Düsseldorf bietet eine optimale Verkehrsanbindung - egal ob mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug. Eine direkte U-Bahn-Anbindung sowie ein Flughafenbus zur Messe sorgen für eine komfortable Anreise.

Wer sich noch kein Ticket für Deutschlands größte Fuhrparkmesse gesichert hat, sollte dies zeitnah tun, um von dem umfangreichen Fachprogramm profitieren zu können und auf dem aktuellen Stand der Entwicklung zu bleiben. Die "Flotte!" bietet dafür den optimalen Rahmen.

Weitere Informationen: www.derbranchentreff.de

Über die Flotte Medien GmbH

Die Flotte Medien GmbH gibt die Fachzeitschrift Flottenmanagement heraus und betreibt die Homepage flotte.de. Flottenmanagement erscheint sechs Mal im Jahr und ist das unabhängige Fachmagazin für Fuhrparkmanagement. Ein kompetenter Ratgeber mit professionellen Entscheidungshilfen durch Nutzwerttabellen, Praxisberichte, Kostenvergleiche und Marktübersichten. Zielgruppe sind vornehmlich professionelle Fuhrparkleiter und -entscheider, Inhaber, Geschäftsführer. Dazu kommt seit 2016 einmal im Jahr "Flotte! Der Branchentreff" als Leitmesse für Fuhrparkentscheider und Mobilitätsprofis in Deutschland.

Über "Flotte! Der Branchentreff"

"Flotte! Der Branchentreff" ist das erste große Flottenevent des Jahres. Hersteller, Importeure, Leasinggesellschaften und Dienstleister rund um die gewerbliche Fahrzeugflotte treffen auf der inzwischen größten Flottenmesse in Deutschland auf Fuhrparkmanager mit Flotten unterschiedlicher Größen. Rund 340 Aussteller und weit mehr als 3.500 angemeldete "echte" Fuhrparkverantwortliche bei der letzten Veranstaltung 2025 sprechen für sich. Bei dem "Klassentreffen" der Flottenbranche im letzten Jahr war fast jeder mit dabei, der - auf Anbieter- oder Kundenseite - Rang und Namen hat, insgesamt über 6.500 Fachleute aus der Branche.

