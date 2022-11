Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Schwarzer Rolli, Hornbrille - Plädoyer für einen Wandel in der Planungskultur

Gelnhausen (ots)

In einer amerikanischen Studie war unlängst zu lesen, Sexismus und Rassismus seien in der Architektur so weit verbreitet, dass es diesen Themen gegenüber eine brancheneigene Abneigung gäbe. Wie ist eine solche exkludierende Arbeitskultur entstanden? Obwohl seit kurz nach der Jahrtausendwende auch in Deutschland die Mehrheit der Absolvent*innen weiblich ist, machen es fachkulturelle Weichenstellungen Frauen schwer, in der Architektur zu bleiben.

So gehen der Planung viele gut ausgebildete Talente verloren. Im Buch "Schwarzer Rolli, Hornbrille" von der Autorin Karin Hartmann werden aus intersektional-feministischer Perspektive die strukturellen Ursachen untersucht, die Frauen - und alle anderen Personen, die keine weißen cis Männer sind - aus der Branche verdrängen.

Wie können Lehre, Fachdiskurs und Selbstverständnis diverser werden?

Wo fehlen in der gebauten Umwelt die Erfahrungen einer pluralistischen Gesellschaft?

Wie gelingt ein Wandel in der Planungskultur?

Mareice Kaisers: "Wir brauchen eine Welt, die allen Lebensperspektiven gerecht wird. Karin Hartmanns Buch ist ein Plädoyer dafür."

Zum Buch:

Schwarzer Rolli, Hornbrille

Plädoyer für einen Wandel in der Planungskultur

von Karin Hartmann, 160 Seiten, 16 farb. und s/w Abb., ISBN 978-3-86859-698-4, 24,00EUR

Das Buch ist auch in einer englischen Version erhältlich: https://www.jovis.de/en/books/black-turtleneck-round-glasses.html

"Black Turtleneck, Round Glasses. Expanding Planning Culture Perspectives", ISBN 978-3-86859-730-1

Zur Autorin:

Karin Hartmann ist Architektin BDA a.o. und Autorin. Sie schreibt, spricht und forscht zu Baukultur und intersektionalem Feminismus. Ab 2013 initiierte sie künstlerisch-architektonische Interventionen im Paderborner Stadtraum und schrieb für ihren Blog und Fachmedien. Von 2016 bis 2021 war sie Referentin im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, seit 2021 arbeitet sie freiberuflich und für Baukultur Nordrhein-Westfalen.

Die Autorin ist Mitglied im Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) und seit 2022 erste Vorsitzende des Karrierenetzwerks architektinnen initiative Nordrhein-Westfalen.

"Der Ausstieg von Frauen aus der klassischen Architekturkarriere hat systemische und strukturelle Ursachen. Der Drop-Out ist ein Systemanzeiger dafür, dass in der Architekturbranche in Bezug auf Diversität und Chancengleichheit etwas grundsätzlich nicht in Ordnung ist."

Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://www.jovis.de/de/buecher/architekten/schwarzer-rolli-hornbrille.html finden Sie weitere Informationen.

Original-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuell