Was Elon Musk von meiner Oma lernen kann

Gelnhausen (ots)

Was haben Elon Musk, Mark Zuckerberg und Bill Gates gemeinsam - und was haben sie mit einer 86-jährigen Oma zu tun? Wohl jeder auf diesem Planeten kennt die Namen dieser Ikonen? Sie gelten als Visionäre und stehen für Innovation und Genialität. Doch wie steht es um ihre Führungsqualitäten und ihre Werte? Können sie tatsächlich als Vorbilder für erfolgreiche Unternehmer dienen?

Der Autor Tobias Epple stellt den Handlungen dieser Koryphäen zehn Tugenden gegenüber, die schon seine Großeltern zum Erfolg geführt haben.

Der Hype um Social-Media, Digitalisierung und das schnelle Geld hat uns die klassischen Werte vergessen lassen, die "Made in Germany" groß gemacht haben. Die Oma ist besorgt, doch der Autor erkennt die Chancen in der Krise. Daher plädiert er für eine Rückbesinnung auf die Werte des klassischen Unternehmertums und eine sinnstiftende Kombination mit den neuen technischen Möglichkeiten. Denn es geht um mehr als schnelles Geld. Es geht um die Begeisterung für das eigene Schaffen, um Vertrauen, das andere Menschen in uns setzen, und um die Entschiedenheit, gemeinsam zu gewinnen. Als Familie, als Unternehmen und als Gesellschaft. Denn nur in Gemeinschaft können wir die sämtlichen Krisen unserer Zeit bewältigen und gestärkt daraus hervorgehen. Sein Buch bietet Orientierung im Dschungel sämtlicher Neuzeit-Hypes und zeigt auf, wie Unternehmen mit der Kombination von Neuem und Altem wirklich zu dauerhaftem Erfolg finden - dank harter Arbeit, ehrlichem Networking, Authentizität und wechselseitiger Loyalität zwischen Unternehmern, Mitarbeitern und Kunden.

Seine Oma würde sagen: Digitalisierung kann sinnvoll sein - aber nur wo sie auch was bringt.

Es ist ein Fachbuch für alle entstanden, die im Moment die Verbindung zwischen Digitalisierung und klassischen Werten suchen.

Zum Buch:

10 Tugenden, die schon immer zum Erfolg führten

von Tobias Epple, 29,95 Euro, 200 Seiten, ISBN: 9783961860654

Zum Autor:

Hineingeboren in eine Unternehmerfamilie, waren Erfolge und Krisen des großelterlichen Stukkateur-Betriebs oft Gesprächsthema am Küchentisch. Deswegen weiß Tobias Epple, wie essenziell Klarheit und Aufrichtigkeit im Umgang miteinander sind, selbst dann, wenn es manchmal unbequem ist und überhaupt nicht das, was man gerne hören möchte. "Es geht darum, den Menschen Mut machen, wenn es schwierig wird", sagt er. "Darum, ihre Widerstandkraft wachsen lassen und da zu sein, wenn es Sorgen gibt." Umgekehrt darf - und soll - eine Führungskraft auch Schwäche zeigen dürfen, wenn private Krisen einmal den Arbeitsalltag überschatten.

Das schafft Vertrauen und Zusammenhalt. "Die Welt wird schwieriger, der Ton rauer. Da können wir nur bestehen, wenn wir zusammenhalten."

"Digitalisierung bedeutet auch Verantwortung für uns alle."

Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://elonundoma.de/ finden Sie weitere Informationen.

