Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Deutsch-deutsche Familiengeschichte: Viersener Rechtsanwalt ruft im Buch "Von Grenzen und Stegen" zur Versöhnung auf

Bild-Infos

Download

Gelnhausen (ots)

Der Viersener Rechtsanwalt Steffen Hahn beschreibt in seinem Erstlingswerk "Von Grenzen und Stegen" eine deutsch-deutsche Geschichte, die einen klaren, persönlichen, aber auch politischen Blick auf unser Land und Europa wirft. Der Autor wuchs in der Nachwendezeit auf und schildert in seinem Buch die Geschichte seines Vaters und seiner Großeltern als inhaftierte DDR-Flüchtlinge und die seiner Mutter als emanzipierte Frau aus kleinbürgerlichen Verhältnissen.

Hahn gewährt seinen Leserinnen und Lesern einen Einblick in die Lebensumstände seiner Familie, die geprägt waren durch harte Arbeit und den Willen zum Bildungsaufstieg. Er verbindet damit eine Familiengeschichte in Ostdeutschland und Westdeutschland sowie persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlicher, geschichtlicher Reflexion.

"Von Grenzen und Stegen" ist ein Brückenschlag aus der Vergangenheit bis hin zu heutigen gesellschaftlichen Debatten um die Corona-Schutzmaßnahmen. Das Werk ist weiterhin ein Aufruf zur Versöhnung und Vermittlung an unser Land, das heute so gespalten ist wie nie zuvor.

Von Grenzen und Stegen - von Steffen Hahn, 316 Seiten, 19,90 Euro, ISBN: 9783957782519, E-Book: ASIN B09HY5FXFW, 9,99 Euro, http://grenzenundstege.de

Original-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuell