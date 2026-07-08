Adobe Systems GmbH

Acrobat Studio en de Acrobat AI-assistent: de nieuwe generatie AI-gestuurde productiviteit – nu ook in het Nederlands

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SAN JOSE, Californië (ots)

Adobe breidt de beschikbaarheid van Acrobat Studio en de Acrobat AI-assistent uit in Nederland. De AI-gestuurde functies voor productiviteit en creativiteit zijn vanaf nu ook in het Nederlands beschikbaar, zodat gebruikers ze in hun eigen taal kunnen gebruiken. Acrobat Studio verenigt Adobe Acrobat Pro, Adobe Express Premium en slimme AI-assistenten. De Acrobat AI-assistent is daarnaast als aparte add-on beschikbaar voor alle Adobe Acrobat-producten (Acrobat Reader, Acrobat Standard en Acrobat Pro), een flexibele optie voor iedereen die AI-gestuurde functies uitsluitend bij het werken met documenten wil gebruiken. Met beide oplossingen kunnen gebruikers sneller informatie uit PDF’s en Office-documenten halen, content maken en hun werkprocessen efficiënter inrichten.

Acrobat Studio en de Acrobat AI-assistent betekenen een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het PDF-formaat, dat sinds de introductie door Adobe in 1993 wereldwijd de standaard voor belangrijke documenten is geworden. Acrobat ontwikkelt zich daarmee van een toonaangevende applicatie voor documentbeheer naar een platform dat documentanalyse, samenwerking, AI-gestuurde productiviteit en het maken van content op één plek samenbrengt. Met de Nederlandstalige versie maakt Adobe deze nieuwe werkwijze nu voor meer gebruikers op de Europese markt toegankelijk.

Acrobat Studio: AI-productiviteit en creativiteit op één platform

Acrobat Studio verandert bestanden in interactieve kennishubs. Gebruikers kunnen met behulp van aanpasbare AI-assistenten informatie opvragen, inhoud samenvatten, aanbevelingen krijgen en antwoorden nagaan aan de hand van nauwkeurige bronvermeldingen. De verkregen inzichten kunnen vervolgens verder worden verwerkt met de creatieve tools van Adobe Express.

Acrobat Studio combineert daarmee de analyse en bewerking van documenten met creativiteit en integreert tools en sjablonen van Adobe Express, evenals de door Adobe Firefly ondersteunde beeldgeneratie. Gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit hun resultaten hoogwaardige content maken, zoals infographics, presentaties, flyers of berichten voor sociale media. Inbegrepen zijn onder andere Adobe Express Premium, professioneel ontworpen sjablonen, merkkits en op Firefly gebaseerde functies zoals ‘Tekst naar afbeelding’.

PDF Spaces

PDF Spaces is een nieuwe AI-werkruimte in Acrobat Studio die PDF’s, webpagina’s en andere bestanden in interactieve verzamelingen omzet. Gebruikers kunnen met behulp van personaliseerbare AI-assistenten met hun bestanden werken, informatie samenvatten, aanbevelingen krijgen, ideeën ontwikkelen en antwoorden valideren met nauwkeurige citaten en bronvermeldingen. Ook deze functies zijn nu in het Nederlands beschikbaar voor gebruikers.

AI-assistenten kunnen daarbij bepaalde rollen op zich nemen, bijvoorbeeld die van ‘docent’, ‘analist’ of ‘entertainer’. Gebruikers kunnen assistenten ook personaliseren en aan de eisen van hun project aanpassen. Hele PDF Spaces, inclusief gepersonaliseerde AI-assistenten, kunnen met collega’s, klanten of medestudenten worden gedeeld.

In de praktijk bieden Acrobat Studio en de Acrobat AI-assistent ondersteuning in verschillende werksituaties en dagelijkse situaties

Zakenlieden kunnen bestanden analyseren en op basis daarvan rapporten, analyses of offertes opstellen. Studenten kunnen gestructureerd naar informatie zoeken, aantekeningen samenvatten en nauwkeurige citaten uit bronnen genereren. Consumenten kunnen contracten scannen en vergelijken, de details door een AI-assistent laten uitleggen en documenten vervolgens elektronisch ondertekenen en verzenden.

“Acrobat Studio is de plek waar onze beste werkresultaten samenkomen en waar de productiviteit van Acrobat, de creatieve kracht van Adobe Express en de waarde van AI worden gebundeld, zodat gebruikers slimmer en sneller kunnen werken.”, aldus Abhigyan Modi, Senior Vice President van de Document Product Group. “We vinden de PDF opnieuw uit voor de moderne werkomgeving, zodat gebruikers met Acrobat gewoon alles kunnen doen wat er op hun agenda staat.”

Veiligheid voor bedrijven

Acrobat Studio en de AI-assistent zijn ontwikkeld met aandacht voor transparantie, controle en veiligheid. Ze bieden de modernste versleutelingstechnieken, een veilige sandbox-omgeving, voldoen aan de compliance-eisen van bedrijven en maken een gecentraliseerde implementatie mogelijk. Alleen de documenten die gebruikers actief voor analyse selecteren, worden geanalyseerd. Klikbare citaten leiden rechtstreeks naar de betreffende bronnen in de geanalyseerde documenten.

Bedrijven kunnen Acrobat Studio onder andere gebruiken om klantinformatie, rapporten, memo’s, updates van regelgeving of ontwerprichtlijnen te bundelen, te analyseren en vervolgens in professionele content om te zetten.

Prijzen en beschikbaarheid

Acrobat Studio is vanaf nu ook in het Nederlands beschikbaar en kan 7 dagen gratis worden uitgeprobeerd. Het platform biedt toegang tot Acrobat Pro, PDF-Spaces, AI-assistenten en Adobe Express Premium. Wie alleen de AI-assistent wil uitproberen, vindt de gratis proefversie hier. Hiermee kunnen gebruikers in Nederland de belangrijkste functies van de AI-assistent en Acrobat Studio nu rechtstreeks in het Nederlands uitproberen en gebruiken. Meer informatie over beschikbaarheid, aanbiedingen en lokale voorwaarden vindt u hier.

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Meer informatie over Acrobat Studio vindt u hier:

• Acrobat Studio voor iedereen • PDF Spaces Overview • PDF Spaces in Action

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