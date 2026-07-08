Adobe Systems GmbH

Acrobat Studio en Acrobat AI-assistent: de nieuwe generatie met AI-ondersteunde productiviteit – nu ook verkrijgbaar in België

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SAN JOSE, Californië (ots)

Adobe breidt de verkrijgbaarheid van Acrobat Studio en de Acrobat AI-assistent in België uit. De door AI ondersteunde functies voor productiviteit en creativiteit zijn voortaan ook in België verkrijgbaar en dus beschikbaar voor gebruikers in de talen Nederlands en Frans. Acrobat Studio combineert Adobe Acrobat Pro, Adobe Express Premium en intelligente AI-assistenten. De Acrobat AI-assistent is bovendien als afzonderlijke add-on beschikbaar voor alle Acrobat-producten van Adobe (Acrobat Reader, Acrobat Standard en Acrobat Pro) – een flexibele optie voor iedereen die uitsluitend gebruik wil maken van AI-ondersteunde functies bij het werken met documenten. Dankzij beide aanbiedingen kunnen gebruikers informatie in pdf's en in Office-documenten sneller oproepen, inhoud aanmaken en hun werkprocessen efficiënter maen.

Acrobat Studio en de Acrobat AI-assistent staan voor een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de pdf, die sinds de introductie in 1993 door Adobe als standaard voor belangrijke documenten in de wereld is uitgegroeid. Acrobat ontwikkelt zich daarmee van een toonaangevende applicatie voor documentenbeheer tot een platform dat documentenanalyse, samenwerking, op AI gebaseerde productiviteit en het creëren van content op één plek met elkaar verbindt. Met de nieuwe verkrijgbaarheid in België maakt Adobe deze nieuwe werkwijze nu voor nog meer gebruikers op de Europese markt toegankelijk.

Acrobat Studio: productiviteit en creativiteit met AI in één platform

Acrobat Studio verandert bestanden in interactieve knowledge hubs. Gebruikers kunnen met behulp van aanpasbare AI-assistenten informatie opvragen, inhoud samenvatten, aanbevelingen krijgen en antwoorden met exacte brongegevens volgen. De verkregen inzichten kunnen vervolgens met de creatieve tools van Adobe Express worden verwerkt.

Acrobat Studio combineert daarmee de analyse en verwerking van documenten met creativiteit en integreert tools en sjablonen van Adobe Express en de door Adobe Firefly ondersteunde beeldvorming. Gebruikers kunnen hoogwaardige inhoud zoals infografieken, presentaties, flyers of social media-bijdragen direct vanuit hun resultaten aanmaken. Inbegrepen zijn onder meer Adobe Express Premium, professioneel vormgegeven sjablonen, merkkits en op Firefly gebaseerde functies zoals ‘Tekst bij afbeeldingen’.

PDF Spaces

PDF Spaces is een nieuwe AI-workspace in Acrobat Studio, die van pdf's, websites en andere bestanden interactieve collecties maakt. Gebruikers kunnen met behulp van personaliseerbare AI-assistenten met hun bestanden interageren, informatie samenvatten, aanbevelingen krijgen, ideeën ontwikkelen en antwoorden met exacte citaten en brongegevens valideren. Ook deze functies zijn nu beschikbaar voor gebruikers in België.

AI-assistenten kunnen daarbij bepaalde rollen overnemen, zoals ‘Onderwijskracht’, ‘Analist’ of ‘Entertainer’. Daarnaast kunnen gebruikers assistenten personaliseren en aanpassen aan de eisen van hun project. Hele PDF Spaces, waaronder gepersonaliseerde AI-assistenten, kunnen met collega's, klanten of medestudenten worden gedeeld.

In de praktijk ondersteunen Acrobat Studio en de Acrobat AI-assistent verschillende werksituaties en alledaagse omstandigheden

Mensen in het bedrijfsleven kunnen bestanden analyseren en daaruit rapporten, analyses of aanbiedingen opstellen. Studerenden kunnen onderzoek structureren, notities samenvatten en exacte citaten uit bronnen genereren. Consumenten kunnen contracten scannen en vergelijken, details door AI-assistenten laten toelichten en documenten vervolgens elektronisch ondertekenen en indienen.

“Acrobat Studio is de plek waar onze beste werken samenkomen en de productiviteit van Acrobat, de creatieve kracht van Adobe Express en de waarde van AI worden verenigd, zodat de gebruikers slimmer en sneller kunnen werken”, aldus Abhigyan Modi, Senior Vice President van de Document Product Group. “Wij vinden de pdf voor de moderne werkomgeving opnieuw uit, zodat de gebruikers met Acrobat gewoon alles kunnen doen wat binnen hun takenpakket valt.”

Veiligheid voor bedrijven

Acrobat Studio en de AI-assistent werden ontwikkeld met het oog op transparantie, controle en veiligheid. Ze bieden de modernste encryptie, een veilige sandbox-omgeving, voldoen aan de nalevingseisen van bedrijven en bieden een gecentraliseerde implementatie. Alleen documenten die gebruikers actief voor analyse selecteren, worden geanalyseerd. Klikbare citaten verwijzen direct naar de betreffende bronnen binnen de geanalyseerde documenten.

Bedrijven kunnen Acrobat Studio onder andere gebruiken om klanteninformatie, berichten, memo's, wet- en regelgevingsupdates of ontwerpen voor richtlijnen te bundelen, te analyseren en vervolgens om te zetten in professionele inhoud.

Prijzen en beschikbaarheid

Acrobat Studio is vanaf nu verkrijgbaar in België en kan 7 dagen gratis getest worden. Het platform biedt toegang tot Acrobat Pro, PDF Spaces, AI-assistenten en Adobe Express Premium. Wie enkel de AI-assistent wil testen, vindt de gratis proefversie hier. Daarmee kunnen gebruikers in België de centrale functies van AI-assistent en Acrobat Studio nu direct in het Nederlands en Frans testen en inzetten. Meer informatie over beschikbaarheid, aanbiedingen en lokale voorwaarden vindt u hier.

Beeldmateriaal met een hoge resolutie vindt u in onze Persbox.

Meer informatie over Acrobat Studio vindt u hier:

• Acrobat Studio voor iedereen • Overzicht van PDF Spaces • PDF Spaces in actie

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