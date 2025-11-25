Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Kerstmarktseizoen in de regio Hannover van start

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Vanaf 24 november veranderen drie kerstmarkten, die allemaal gemakkelijk te voet vanaf het Hauptbahnhof te bereiken zijn, de binnenstad van Hannover in één keer in een sfeervol wintertafereel.

De Kerstmarkt in de historische oude stad van Hannover zorgt tot en met 22 december voor een feestelijke stemming. Rondom de Marktkirche kunnen bezoekers een afwisselend podiumprogramma verwachten. Het Wunschbrunnenwald aan de Holzmarkt biedt rustige hoekjes met dennengeur en punch. Met het Finse dorp op het Ballhofplatz en de Middeleeuwse markt aan de Leineufer komen daar nog twee bijzondere plekken bij, die met hun noordse specialiteiten en historische flair extra accenten plaatsen.

Het Roncalli-kerstdorp licht op voor het Hannover Hauptbahnhof en verwelkomt reizigers met zijn nostalgische reuzenrad als baken van de adventstijd, terwijl de 18 meter hoge, toegankelijke kerstpiramide aan de Kröpcke in het hart van de stad ze met zijn klassieke houten bouwwijze en warme verlichting uitnodigt voor een verblijf.

Christmas Garden in de Erlebnis-Zoo

Tot en met 4 januari 2026 wordt de Erlebnis-Zoo Hannover veranderd in een indrukwekkend winterlandschap: Bij de Christmas Garden lichten meer dan dertig lichtinstallaties langs een 2 kilometer lange rondweg op, en kraampjes bieden snacks en warme dranken aan voor een gezellige pauze.

Kerstmarkten in de regio In de hele regio Hannover met zijn in totaal 21 gemeenten is de adventstijd in vele facetten te zien. Veel dorpskernen en historische plaatsen worden veranderd in feestelijk verlichte trefpunten.

Meer informatie en interactieve overzichtskaarten van de kerstmarkten vindt u hier.

Original-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuell