St. Elisabeth-Verein e.V.

Akademie für Pflegefamilien gegründet

Bild-Infos

Download

Marburg (ots)

Informationsbedarf wächst mit steigender Zahl der Pflegekinder: St. Elisabeth-Verein unterstützt Pflegefamilien aus ganz Deutschland mit umfangreichem Fortbildungsangebot

Die Zahlen lassen aufhorchen: In Deutschland leben mehr als 81.000 Kinder in einer Pflegefamilie (lt. Statistischem Bundesamt 2017). Allein in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Pflegekinder um mindestens 35 Prozent gestiegen. Mit diesem Anstieg nimmt auch das Bedürfnis nach Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegefamilien zu. Der St. Elisabeth-Verein e. V. in Marburg hat nun die Akademie für Pflegefamilien ins Leben gerufen. Pflegefamilien aus ganz Deutschland können sich ab sofort gezielt fortbilden und sich in dringenden Problembereichen umfassende Unterstützung holen. Ziel ist es, den Pflegekinderbereich zu professionalisieren und Pflegeeltern das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, schwierige Situationen zu meistern. Informationen gibt es unter www.pflegefamilien-akademie.de.

"Bis 2020 dürften rund 90.000 Pflegekinder in Pflegefamilien aufwachsen. Kinder, die nicht in ihrer eigenen Familie bleiben können und teilweise schwer traumatisiert sind. Mit der wachsenden Zahl an Pflegefamilien nimmt auch der Bedarf an Austausch und Information zu", sagt Bertram Kasper, Geschäftsbereichsleiter Erziehungsstellen des St. Elisabeth-Vereins. "Oftmals fehlen den öffentlichen Trägern die Kapazitäten, um eine kontinuierliche und intensive Unterstützung sicherzustellen, die viele Pflegefamilien bräuchten. Dies hat uns zu dem Entschluss geführt, unsere Türen zu öffnen und Fortbildungen für Pflegefamilien aus ganz Deutschland anzubieten. Bisher haben wir unsere Seminare ausschließlich unseren betreuten Pflegefamilien zur Verfügung gestellt. Das wollen wir nun ändern."

Seit mehr als 25 Jahren begleitet der St. Elisabeth-Verein Pflegefamilien aus ganz Hessen und umliegenden Bundesländern. Rund 120 Erziehungsstellen werden derzeit betreut. In seiner Arbeit mit Therapeuten, Sozialpädagogen und FASD-Experten hat sich der Fachbereich ein großes Netzwerk aufgebaut, von dem zukünftig alle Pflegeeltern, -kinder und leibliche Geschwisterkinder profitieren sollen. Kernthemen der Fortbildungsseminare sind unter anderem Pflegekinder mit FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders), Traumapädagogik und Selbstfürsorge. "Uns ist es wichtig, dass wir alle mit einbeziehen: Daher gibt es nicht nur Seminare für Pflegeeltern, sondern auch Angebote für Geschwisterkinder, die auf spielerische Weise ihre Erfahrungen mit ihren Pflegegeschwistern schildern können."

Neben Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegefamilien bietet der St. Elisabeth-Verein zukünftig auch Schulungen für Mitarbeiter im Pflegekinderwesen an. "Uns ist es ein Anliegen, den gesamten Pflegekinderbereich zu professionalisieren und das gelingt uns nur durch entsprechende Schulungsangebote", ergänzt Kasper. Unter www.pflegefamilien-akademie.de können sich Interessierte über die Angebote informieren und sich in Form von Fachartikeln, Podcasts und Experteninterviews Unterstützung holen.

Über den St. Elisabeth-Verein e. V.

Seit 1879 ist der St. Elisabeth-Verein e. V. in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der Sozialpsychiatrie sowie der Altenhilfe aktiv. Der Fachbereich Pflegefamilien blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und betreut aktuell mehr als 180 Kinder und Jugendliche in 120 Pflegefamilien in Hessen und angrenzenden Bundesländern. Professionelle Fachberatung, Begleitung der Pflegefamilien sowie die Unterstützung und Qualifizierung der Pflegeeltern ist Kern der pädagogischen Arbeit. Mit Gründung der Pflegeakademie öffnet sich der St. Elisabeth-Verein für Pflegefamilien aus ganz Deutschland mit dem Ziel, den Pflegekinderbereich zur professionalisieren und zielgerichtete Hilfen anzubieten. Themenschwerpunkte sind unter anderem FASD, Traumatherapie und Selbstfürsorge. Weitere Informationen unter www.pflegefamilien-akademie.de

Pressekontakt:

Pflegefamilien-Akademie des St. Elisabeth-Vereins e. V. c/o Pamela

Premm, PR & Text, E-Mail: pflegefamilien-akademie@premm-pr.de, Mobil:

+49 (0)178 407 76 95; Bertram Kasper, Geschäftsbereichsleiter

Erziehungsstellen, E-Mail: b.kasper@elisabeth-verein.de, Mobil: +49

(0)175 260 02 38, www.pflegefamilien-akademie.de

Original-Content von: St. Elisabeth-Verein e.V., übermittelt durch news aktuell