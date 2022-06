10 Jahre Rojava: medico plant Konferenz und fordert Unterstützung der kurdischen Selbstverwaltung

Frankfurt/Main (ots) - Woran wie erinnern? Wie mit Geschichte umgehen, der eigenen und der anderer? Was abstrakt klingt, löst immer wieder politische Auseinandersetzungen aus, aktuell im Krieg in der Ukraine genauso wie auf der documenta in Kassel. Besonders kontrovers wird in Deutschland in den vergangenen Jahren darüber gestritten, in welchem Verhältnis die Verbrechen des europäischen Kolonialismus zur deutschen ...

