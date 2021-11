Kölner Stadt-Anzeiger

Unternehmer Dirk Roßmann fordert Impfpflicht für alle - "Wirtschaft wird kollabieren"

Köln. (ots)

Der Drogeriechef Dirk Roßmann fordert eine Impfpflicht für alle. "Unsere Wirtschaft und das soziale Miteinander werden in einem Jahr kollabieren, wenn wir nicht zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen", sagt er im Podcast "Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland" im Gespräch mit den Podcast-Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach. "Es ist für mich ein unbedingter Akt der Vernunft und des Verantwortungsgefühls, eine allgemeine Impfpflicht umzusetzen. Sonst kriegen wir dieses Problem nicht in den Griff." Er persönlich hätte den radikalen Kurs einer Impfpflicht schon vor einem Jahr eingeschlagen, "aber ich wusste, ich mache mich nur unbeliebt beziehungsweise kein Mensch hätte auf mich gehört". Jetzt sei in der Gesellschaft ein "Wind Of Change" spürbar. "Dass heute eine Minderheit eine Mehrheit diktiert beim Impfen, geht überhaupt nicht."

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell