Vorstellung des Lucid Gravity: Die Neudefinition des Elektro-SUV

Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Der neue Lucid Gravity läutet den Beginn einer neuen Ära für elektrische Sport Utility Vehicles ein: eine beispiellose Kombination von Eigenschaften in einem einzigen Fahrzeug und eine prognostizierte Reichweite von über 708 Kilometern1.

Die Lucid-Innovationen in der EV-Technologie und im Packaging bieten einen großzügigen, luxuriösen Innenraum für bis zu sieben Erwachsene und deren Habseligkeiten, ohne das riesige Äußere und die schlechte Manövrierbarkeit, die man oft mit traditionellen, dreireihigen SUVs in Verbindung bringt.

Ausgestattet mit einer brandneuen SUV-Plattform und der nächsten Generation von Lucids preisgekröntem, proprietärem Elektroantrieb, wird der Gravity ein aufregendes Fahrerlebnis bieten.

Lucid hat seine Fähigkeiten bei der Produktion einer außergewöhnlichen, hochgelobten Luxus-EV-Limousine unter Beweis gestellt; mit dem Gravity öffnet sich Lucid nun dem weitaus größeren SUV-Markt.

Der Lucid Gravity kommt Ende 2024 auf den Markt. Wie beim Lucid Air werden die Preise für den Gravity unter 80.000 USD beginnen2.

Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem preisgekrönten Lucid Air, der mit dem World Luxury Car Award 2023 ausgezeichnet wurde, die Messlatte für Luxus-Elektrofahrzeuge hoch gelegt hat, definiert mit der Enthüllung des bahnbrechenden neuen Luxus-Elektro-SUV Lucid Gravity die Exzellenz einmal mehr neu. Der mit Spannung erwartete Gravity SUV von Lucid baut auf den Innovationen der Lucid Air Limousine auf, um einen luxuriösen Elektro-SUV ohne Kompromisse zu schaffen: ein Hochleistungsfahrzeug mit Platz für bis zu sieben Erwachsene und ihre Ausrüstung und einer prognostizierten Reichweite von über 708 Kilometern 1. Der Lucid Gravity SUV wird heute auf der Los Angeles Auto Show sein öffentliches Debüt geben. Die Produktion beginnt Ende 2024.

„Der Gravity SUV stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne für die weltweit führende Technologie und das Design von Lucid dar. Die Kunden werden eine beispiellose Kombination aus Platz und Manövrierbarkeit, Luxus und Vielseitigkeit finden, die alle nahtlos in ein bemerkenswertes Fahrzeug mit dem Fahrerlebnis und der Reichweite eines echten Lucid integriert sind", sagte Peter Rawlinson, CEO und CTO bei Lucid. „Die innovative, proprietäre EV-Antriebstechnologie von Lucid und unser ganzheitlicher Ansatz in der Fahrzeugentwicklung haben es der Air-Limousine bereits ermöglicht, das, was man von einer Luxus-Sportlimousine erwartet, neu zu definieren. Mit dem Gravity wurden diese Innovationen weiterentwickelt, und unsere Technologie der nächsten Generation wird mit noch größerer Wirkung eingesetzt. Das Ergebnis ist ein elektrischer SUV mit einer Reichweite von 708 Kilometern1, und das mit einem Akku, der etwas mehr als halb so groß ist wie der einiger unserer 'batteriehungrigen' Konkurrenten."

Das Design des Gravity: Ein Gleichgewicht zwischen Form und Funktion „Bei Lucid glauben wir daran, die Grenzen des Designs zu erweitern. Wir haben uns auf diese Überzeugung gestützt, um das Raumangebot, die aerodynamische Effizienz und den Nutzwert zu maximieren. Das Ergebnis ist ein elektrischer SUV mit einer bisher nicht dagewesenen Kombination von Eigenschaften", sagte Derek Jenkins, Senior Vice President of Design and Brand bei Lucid. „Ob es sich nun um einen frachtschluckenden SUV für Campingausflüge mit der Familie oder um einen Langstrecken-Grand-Tourer handelt, der Hunderte von Kilometern zwischen zwei Stopps zurücklegt - der Gravity ist vielseitig einsetzbar. Das Engagement unseres Teams bei der Entwicklung eines SUV, der Form und Funktion nahtlos miteinander verbindet, hat zu einem Fahrzeug geführt, das optisch auffällt, unglaublich vielseitig ist und ein luxuriöses Fahrerlebnis bietet."

Das Engagement von Lucid für hervorragendes Design, geräumige Interieurs und Vielseitigkeit hebt sich weiter von der Konkurrenz ab. Die Wahl des Außendesigns ist ein Beweis für die Fusion von Ästhetik und Nutzen beim Gravity. Der Fokus auf Effizienz hat zu einem Luftwiderstandsbeiwert von weniger als 0,243 geführt - ein aerodynamisches Profil, das von anderen dreireihigen SUVs nicht übertroffen wird. Mit einer souveränen Präsenz, die durch einen großen Kofferraum, ein schlankes Profil, eine lang gestreckte Kabine, ausgeprägte Schultern und einen sportlichen Heckspoiler unterstützt wird, zeigt der Gravity seine Fähigkeit, die vielfältigen Bedürfnisse des täglichen Fahrers zu erfüllen.

Im Inneren beeindruckt der Gravity mit großzügigen und flexiblen Ladeflächen. Der Fahrgastraum bietet geräumige Sitze, mit dem zusätzlichen Komfort der zweiten und dritten Sitzreihe, die sich flach zusammenklappen lassen, um mehr als 3,17 Kubikmeter nutzbaren Laderaum für eine mühelose Kombination aus Komfort und Ladekapazität zu bieten. Die verschiebbaren Sitze der zweiten Reihe kombiniert mit integrierten Komforttischen sorgen für ein gesteigertes Rücksitzerlebnis. Die bemerkenswerte Beinfreiheit erstreckt sich bis in die dritte Reihe und ermöglicht eine komfortable Konfiguration von sieben Fahrgästen, was den SUV zum idealen Fahrzeug für jedes Abenteuer macht.

Der Gravity präsentiert eine maßgebliche Weiterentwicklung von Lucids Benutzeroberfläche, die Clearview Cockpit genannt wird. Sie verfügt über ein intuitives, gebogenes und ununterbrochenes 34-Zoll-OLED-Display, das über dem innovativen neuen Gravity-Lenkrad schwebt und eng an die Sichtlinie des Fahrers angepasst ist. Lucids Pilot-Panel kehrt mit einer Schnellzugriffsleiste zurück und sitzt neben einer neuen Mittelkonsole aus Glas, die sich elegant aufklappen lässt, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Dieser SUV führt auch Lucids Software der nächsten Generation mit Over-the-Air-Updates ein, die eine kontinuierliche Verbesserung des Fahrzeugs gewährleisten.

Performance eines Sportwagens und Lucid-Reichweite Die außergewöhnliche Leistung des Gravity beginnt mit einer völlig neuen Plattform, die von Grund auf als sportlicher SUV entwickelt wurde. Diese ist nahtlos in die nächste Generation der Lucid-eigenen, ultrakompakten Antriebstechnologie integriert, einschließlich der leistungsstärksten EV-Motoren in der weltweiten Produktion und einer Weiterentwicklung der 900V-Elektroarchitektur. Der Gravity ist nicht nur ein Luxus-SUV, sondern ein Kraftpaket, das in weniger als 3,5 Sekunden von 0 auf 96 km/h beschleunigt und gleichzeitig eine beträchtliche Nutzlast von über 680 Kilogramm und eine zusätzliche Anhängelast von 2.720 Kilogramm bietet4.

Mit dem Gravity SUV geht die Leistung über befestigte Straßen hinaus, denn Lucid führt Zero Gravity ein, ein verbessertes optionales Luftfederungspaket, das sich automatisch an die verschiedenen Geländeanforderungen anpasst und eine sanfte und komfortable Fahrt auf jedem Untergrund gewährleistet. Die manuellen Einstellungen ermöglichen es außerdem, den Gravity anzuheben, um die Geländegängigkeit zu maximieren, oder ihn abzusenken, um Leistung und Reichweite zu maximieren.

„Lucids Design- und Konstruktionsphilosophie hat schon immer den Schwerpunkt darauf gelegt, mit weniger mehr zu erreichen. Der Gravity demonstriert dieses Prinzip, um den Kunden mehr von dem zu bieten, was sie benötigen – mehr Platz, mehr Nutzen und mehr Reichweite – während überschüssige Batterien, zusätzliche Betriebskosten und unnötiges Gewicht vermieden werden", sagte Eric Bach, Senior Vice President of Product und Chief Engineer bei Lucid. „Wir glauben daran, die Grenzen des Machbaren zu verschieben, und mit einem Batteriepaket, das nur halb so groß ist wie das mancher Konkurrenten, ist der Gravity ein umweltfreundliches, vielseitiges Elektrofahrzeug mit dem Geist eines Supersportwagens."

Der Gravity SUV ist nicht nur effizient, sondern setzt mit einem kleineren, leichteren und nachhaltigeren Batteriepaket neue Maßstäbe für SUVs und bietet gleichzeitig eine außergewöhnliche Reichweite mit voraussichtlich mehr als 708 Kilometern 1. Der Gravity übernimmt eine Weiterentwicklung der bekannten 900-Volt-Architektur und der ultraschnellen Laderaten des Unternehmens. Das macht es zu einem der schnellsten EV-Ladesysteme weltweit. Kunden können ihre Reichweite von bis zu 320 Kilometern in etwa 15 Minuten5 erweitern, was Komfort und minimale Ausfallzeit auf langen Strecken gewährleistet. Der Lucid Gravity setzt neue Maßstäbe für SUVs und beweist, dass Effizienz, Luxus und hohe Leistungsfähigkeit nebeneinander bestehen können.

„Der Gravity wird unsere Kunden mit weniger Batterien und somit mit weniger kostbarer Energie weiter bringen", fügte Rawlinson hinzu. „Sein kleineres, leichteres und hochtechnologisches Batteriepaket bedeutet weniger Edelmetalle und Mineralien, weniger Energie zum Aufladen, weniger Stromverbrauch, weniger Druck auf das Stromnetz und ein leichteres und dynamischeres Fahrzeug. Wenn wir sagen, dass wir hier sind, um die Technologie voranzubringen, dann meinen wir das auch - das ist wirklich Nachhaltigkeit in Aktion."

Das Gravity-Erlebnis: Echter Luxus Das luxuriöse Fahrerlebnis im Gravity ist außergewöhnlich und wurde sowohl für den Körper als auch für den Geist entwickelt. Von der sorgfältigen Auswahl der Materialien über die außergewöhnliche Passform und Verarbeitung bis hin zu den durchdacht platzierten Akzenten wurde jeder Aspekt des Gravity mit Absicht und Umweltbewusstsein nachhaltig hergestellt. Darüber hinaus spricht eine ganzheitliche menschliche Erfahrung nicht nur die unmittelbaren Sinne an, sondern stellt auch das Wohlbefinden in den Vordergrund. Mit der Einführung interaktiver Funktionen für das Wohlbefinden wie Lucid Sanctuary und Lucid Spaces wird jedes Erlebnis im Gravity auf ein neues Niveau gehoben. Lucid Sanctuary ist eine revolutionäre Reihe von Erlebnissen, die sorgfältig entwickelt wurden, um unterwegs zur Ruhe zu kommen, egal ob Sie unterwegs sind oder an einer Ladestation parken. Mit Lucid Spaces verwandelt sich die Kabine mit einem einzigen Tastendruck in eine ruhige Oase, die den Fahrer in die wohltuende Atmosphäre von Orten wie Lake Tahoe oder Joshua Tree eintauchen lässt. Lucid hat sich auch mit den Experten von Meditopia zusammengetan, um ein geführtes Meditations-Erlebnis anzubieten, das einen persönlichen Raum für Achtsamkeit bietet, ohne das Fahrzeug zu verlassen.

Preise und Verfügbarkeit Mit dem Ziel, die fortschrittlichste Technologie und das beste Elektrofahrzeug-Erlebnis für ein möglichst breites Publikum zu bieten, wird der Gravity mit einem erwarteten Einstiegspreis von 80.000 USD 2 in der Kategorie der Premium-SUVs konkurrenzfähig sein. Die Produktion soll Ende 2024 beginnen. Kunden sind eingeladen, ihr Interesse am Lucid Gravity unter www.lucidmotors.com/gravity anzumelden.

*Der Gravity befindet sich in der Vorproduktion, und die oben genannten Fahrzeugspezifikationen können sich noch ändern.

Informationen zur Lucid Group Lucid hat es sich zum Ziel gesetzt, die Einführung nachhaltiger Energie zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und die faszinierendsten Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt steht. Das erste Auto des Unternehmens, der Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design. Der Lucid Air Grand Touring verfügt über eine offizielle EPA-geschätzte Reichweite von 830 Kilometern. Der Lucid Air wird in den Lucid-Werken in Casa Grande, Arizona, und King Abdullah Economic City (KAEC), Saudi-Arabien, gefertigt und derzeit an Kunden in den USA, Kanada, Europa und im Nahen Osten ausgeliefert.

