JA Solar Technology Co., Ltd.

JA SOLAR und Borussia Dortmund geben Partnerschaft und gemeinsames Großprojekt bekannt

Beijing (ots/PRNewswire)

Der PV-Modulhersteller JA SOLAR und der renommierte Fußballverein Borussia Dortmund haben eine Vereinbarung über die Installation der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach des SIGNAL IDUNA PARK getroffen und damit die weltweit größte PV-Anlage auf einem Stadiondach geschaffen. Das Stadion verzeichnet die höchste durchschnittliche Zuschauerzahl pro Spiel im europäischen Fußball.

Bei der Auswahl neuer Partner legt JA SOLAR den Schwerpunkt auf Integrität und Respekt sowie auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen als gemeinsames Ziel. Und diese Werte spielen in unserer Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund eine zentrale Rolle. Mit der neuen Anlage in Dortmund bietet JA SOLAR eine außergewöhnliche Produktqualität für die Dekarbonisierung.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und der langfristigen Ausrichtung sowohl von Borussia Dortmund als auch von JA SOLAR wird dieses Projekt für die nächsten 30 Jahre verlässlichen Ökostrom erzeugen und zwei starke Partner bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele zusammenbringen. Dieses Projekt ist auch ein klarer Ausdruck des langfristigen Engagements von JA SOLAR auf dem europäischen PV-Markt.

Der weltberühmte Fußballtempel mit seiner legendären „Gelben Wand". Die hocheffizienten Full-Black-Module von JA SOLAR. Diese Kombination sorgt nicht nur auf den Tribünen, sondern auch auf dem Dach für eine beispiellose schwarz-gelbe Energie und setzt einen Meilenstein für die Energiewende. Die schwarzen Module passen perfekt zu den Farben von Borussia Dortmund und wurden nicht zuletzt wegen ihrer ansprechenden Optik auch schon auf vielen Privathäusern installiert. Das Projekt von Borussia Dortmund zeigt auch, dass die Module – wie andere Modelle aus dem Produktportfolio von JA SOLAR – auch für Dächer von Gewerbebauten geeignet sind. Alle in diesem Projekt verwendeten Module entsprechen dem JA Solar ITS Supply Chain Standard.

Mehr als 11.000 Module werden für die Installation auf dem Dach des Stadions bereitgestellt. Insgesamt wird die Anlage über vier GWh pro Jahr für den Eigenverbrauch von Borussia Dortmund erzeugen und als Vorbild für andere Unternehmen und Betriebe dienen. Die Aufdachanlage wird die CO2 Emissionen des Vereins um rund 1.800 Tonnen pro Jahr reduzieren und die Energiesicherheit und -resilienz von Borussia Dortmund insgesamt erhöhen. Das bedeutet, dass der Signal Iduna Park die Flutlichtanlage für 1.000 Spiele mit umweltfreundlichem Solarstrom betreiben kann (Energieproduktion für ein Jahr).

Der Beginn der Installationsarbeiten ist für den Sommer 2025 geplant. Das Projekt soll bis zum Ende des Sommers 2025 abgeschlossen sein.

Carsten Cramer, Geschäftsführer der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit JA SOLAR, die bereits bei der geplanten Erneuerung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des SIGNAL IDUNA PARK eine wichtige Rolle spielen wird. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für Nachhaltigkeit und innovative Technologien. Mit den Solarmodulen von JA SOLAR, die in der größten Photovoltaikanlage auf einem Stadiondach zum Einsatz kommen werden, weisen wir den Weg in eine umweltfreundliche Zukunft."

Henning Schulze, Vizepräsident von JA SOLAR: „Wir glauben, dass Borussia Dortmund und JA SOLAR viele gemeinsame Werte teilen, und wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Module für dieses Projekt in diesem kultigen Stadion eingesetzt werden sollen. In Zeiten raschen politischen Wandels und wirtschaftlicher Umbrüche ist unsere Beteiligung an diesem Projekt ein klares Zeichen von JA SOLAR, dass wir bleiben werden."

JA SOLAR freut sich darauf, Kunden aus aller Welt gemeinsam mit Vertretern von Borussia Dortmund auf der Intersolar Europe in München vom 7. bis 9. Mai am Stand A2.280 begrüßen zu dürfen. Für Anfragen im Vorfeld kontaktieren Sie uns bitte unter info@jasolar.eu

Informationen zu JA SOLAR

Wächst der Sonne entgegen und trifft ins Schwarze! Seit 2005 verfolgen wir unsere Mission, Solarenergie so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Als einer der Marktführer wollen wir ein Vorbild für eine nachhaltige und soziale Unternehmensentwicklung sein. Kundenorientierung, das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und die Wertsteigerung für unsere Eigentümer gehören zu unseren Grundwerten. In enger Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern schaffen wir ein für beide Seiten vorteilhaftes industrielles Ökosystem und treiben den Fortschritt bei Energie- und Umweltlösungen voran. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.jasolar.eu/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2651615/JA_SOLAR_and_Borussia_Dortmund_Announce_Partnership_and_Joint_Major_Project_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2651616/JA_SOLAR_and_Borussia_Dortmund_Announce_Partnership_and_Joint_Major_Project2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-und-borussia-dortmund-geben-partnerschaft-und-gemeinsames-groWprojekt-bekannt-302425502.html

Original-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell