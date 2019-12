Klinik am Opernplatz

Nasenkorrektur 2.0: Klinik am Opernplatz in Hannover setzt neue Maßstäbe

Mit der Piezochirurgie setzt die Klinik am Opernplatz in Hannover neue Maßstäbe bei der ästhetischen Nasenkorrektur. Das innovative Ultraschallverfahren ist schonend, vermindert Schmerzen und beschleunigt den Heilungsprozess.

Zukunft macht vor Medizintechnik nicht halt, vor allem in der plastischen Chirurgie. In der Klinik am Opernplatz (www.klinikamopernplatz.de) in Hannover geht man künftig neue Wege bei der Nasenkorrektur: Piezochirurgie heißt das Verfahren, welches viele Vorteile für Patienten bietet.

Als rein ästhetischer Eingriff zur individuell gewünschten Veränderung des Äußeren, hat die Nasenkorrektur ihren festen Platz in der Schönheitschirurgie. Darüber hinaus kann eine Korrektur aus funktionellen Gründen wichtig sein, beispielsweise dann, wenn Menschen aufgrund der anatomischen Gegebenheiten ihrer Nase nicht richtig atmen können. Schließlich werden Operationen an der Nase nach Unfällen oder Verletzungen erforderlich. In allen Fällen handelt es sich um einen operativen Eingriff, der vom Facharzt höchste Präzision und Fingerspitzengefühl verlangt.

Technik wie beim Ultraschall

Die bisherigen zwar feinen, aber auf strukturelle Besonderheiten der Nase wenig abstimmbaren Instrumente, gehören durch das Piezogerät der Vergangenheit an. "Wir können jetzt noch schonender am Knochen arbeiten, wobei gleichzeitig das Gewebe geschützt wird", erklärt Dr. med. Stephan Vogt, Chefarzt an der Klinik am Opernplatz. Im Piezogerät werden Quarze mittels elektrischer Energie in Schwingung versetzt; diese Schwingung wird schließlich auf das winzige Skalpell namens Piezotom an der Spitze des Gerätes übertragen. Der eigentliche Eingriff erfolgt in einem bestimmten Frequenzbereich, welcher die Arbeit am Knochen ermöglicht, jedoch keinen Einfluss auf umliegendes Gewebe hat.

Die Zukunft hat begonnen

Bei der Piezochirurgie profitieren Patienten nicht nur von einem präziseren und schonenden Operationsverfahren bei Nasenkorrekturen; die Wunde heilt auch schneller ab und es kommt zu weniger postoperativen Schmerzen. Zudem sinkt das Infektionsrisiko. "Unser Ziel in der Klinik am Opernplatz ist es, Patienten höchste medizinische Qualität sowie rasche sicht- und spürbare Ergebnisse ohne Folgebeschwerden präsentieren zu können", sagt Dr. Stephan Vogt. "Die Piezochirurgie schafft den Sprung zu einer Art Nasenkorrektur 2.0."

