ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 8. Mai 2019

Woche 19/19 Donnerstag, 09.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 23.10 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 23.55 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 0.40 heute journal 1.05 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017 2.35 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 3.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Schlecker-Story Deutschland 2018 4.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017 4.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017 (Kommentar)

