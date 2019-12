Syxyl GmbH & Co. KG

Der Darm bildet das Zentrum des Immunsystems

ProBio-Cult® Immun zur Aufrechterhaltung der Immunabwehr

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Für das Immunsystem spielt die Darmgesundheit eine ganz entscheidende Rolle. Denn gut 80 Prozent der Immunzellen des menschlichen Körpers befinden sich im Darm. Vor diesem Hintergrund wurde ProBio-Cult® Immun entwickelt. Der darin enthaltene Lactobazillus rhamnosus GG gilt als der am besten dokumentierte Milchsäurebakterienstamm.(1) In jeder Tagesportion sind zehn Milliarden Lebendkulturen Lactobazillus rhamnosus GG enthalten. Das beigefügte mikroverkapselte Vitamin A trägt zur Aufrechterhaltung der Darmschleimhaut bei. Zusätzlich enthält das Produkt den für das Immunsystem wichtigen Mineralstoff Selen sowie Inulin und Acerola. Der Pflanzenballaststoff Inulin dient dabei als Kraftfutter für die Darmbakterien. ProBio-Cult® Immun gibt es als Tagesportionen in praktischen Trinkfläschchen. Die im Deckel enthaltenen zehn Milliarden Milchsäurebakterien werden mit einer Drehbewegung in die Flüssigkeit verteilt und dadurch frisch aktiviert.

Weitere Informationen unter www.syxyl.de/immun

Quelle: Doron S, Snydman DR, Gorbach SL. Lactobacillus GG: Bacteriology and clinical applications. Gastroenterology Clinics of North America. 2005; 34:483.

Pressekontakt:

Nina Giegel / Syxyl GmbH & Co. KG (Quellen und

Hintergrundinformationen)

Tel.: 0221 1652 219, E-Mail: Nina.Giegel@klosterfrau.de, www.syxyl.de

Gereonsmühlengasse 5, 50670 Köln



Dagmar Kabala / Agentur-Kontakt (Weitere Informationen und

umfangreiches Bildmaterial)

Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: d.kabala@borchert-schrader-pr.de

Borchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 Köln

Original-Content von: Syxyl GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell