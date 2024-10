Mews

BWHSM Hotels arbeitet mit Mews zusammen, um seine Präsenz weltweit zu steigern

Berlin (ots/PRNewswire)

Die renommierte Hotelkette steigert mit Mews Innovation und Effizienz

Mews, die branchenführende Cloud für das Gastgewerbe, ist mit BWH Hotels als zertifizierter PMS-Anbieter einen Vertrag eingegangen. Mit Mews erhält BWH Zugriff auf eine der innovativsten Technologien im Gastgewerbe, die die betriebliche Exzellenz und die Zufriedenheit der Gäste steigert.

„Diese Zusammenarbeit mit Mews stimmt perfekt mit der Verpflichtung von BWH überein, außergewöhnliche Gästeerlebnisse bereitzustellen. Die native Cloud-Plattform von Mews bietet Flexibilität und Skalierbarkeit, was es europäischen BWH Unterkünften ermöglicht, Mews nahtlos in ihre bestehenden Systeme zu integrieren und unserer Verpflichtung zu technologischem Fortschritt und betrieblicher Exzellenz nachzukommen", so Ron Pohl, President of WorldHotels and International Operations bei BWH Hotels. „Wir freuen uns darauf, mit Mews zusammenzuarbeiten, um zu mehr hotelbetrieblicher Effizienz und einer höheren Gästezufriedenheit beizutragen."

Mews bietet solide Features, die die Verwaltung der Unterkünfte vom Check-in der Gäste bis hin zu den Backend-Betriebsabläufen vereinfachen. Die Unterkünfte von BWH können nun nahtlos in bestehende Systeme integriert werden und sind gleichzeitig den Branchentrends voraus. Die Effizienz verbessert das Gästeerlebnis sowie das Ressourcenmanagement und steht im Einklang mit dem Ziel von BWH, ihren Inhabern/-innen und Gästen einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

BWH stimmte einer Zusammenarbeit mit Mews wegen des hervorragenden Customer Supports des Unternehmens und der nachweislich erfolgreichen Integration zu. Mews wird auch eine wichtige Rolle bei der Förderung der Treue der Gäste im gesamten Unternehmen spielen, zusammen mit Features für das Gästeerlebnis wie Online-Check-in und einem virtuellen Hotelportier. Es wird erwartet, dass diese zusätzlichen individuellen Erlebnisse die Markentreue noch weiter steigern werden.

„Mews ist begeistert von der Zusammenarbeit mit BWH Hotels", sagt Matt Welle, CEO bei Mews. „Wir haben eng mit dem Team von BWH Hotels zusammengearbeitet, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, und die Zusammenarbeit unserer Teams hat einen soliden Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft gelegt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Grenzen von Innovation und operativer Exzellenz zu verschieben, um allen Gästen der BWH Hotels außergewöhnliche Erlebnisse bieten zu können."

Die umfassende Planung und Koordinierung von beiden Teams hat einen nahtlosen Übergang in zahlreichen Unterkünften von BWH Hotels ermöglicht, darunter das Best Western® Princess Hotel, das Best Western® Hôtel Lakmi Nice und das Best Western® Plus Hôtel Isidore. Durch die Zusammenarbeit mit Mews ist BWH Hotels bereit für die Erweiterung der operativen Fähigkeiten und die Fortsetzung der Tradition der hervorragenden Gastfreundschaft.

Über Mews Mews ist die führende Plattform in der neuen Ära des Gastgewerbes. Bereits über 5.000 Kunden in mehr als 85 Ländern nutzen Mews. Die Mews Hospitality Cloud ist dafür gemacht, Betriebsabläufe für moderne Hoteliers zu optimieren, das Gästeerlebnis zu transformieren und rentablere Unternehmen zu schaffen. Zu den Kunden zählen Generator-Freehand, The Strawberry Group, The Social Hub und Airelles. Vom Hotel Tech Report wurde Mews 2024 als bestes PMS sowie 2021, 2022 und 2024 als einer der „Best Places to Work in Hotel Tech" (Bester Arbeitsplatz in der Hoteltechnologie) ausgezeichnet. Bei den World Travel Tech Awards erhielt Mews 2023 die Auszeichnung „World's Best Hotel PMS Provider" (Weltbester Anbieter von PMS für Hotels) sowie 2022 und 2023 „World's Best Independent Hotel PMS Solutions Provider" (Weltbester unabhängiger Anbieter von PMS-Lösungen für Hotels). Mews hat 335 Millionen Dollar von Investoren/-innen wie Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik und Revaia erhalten, um das Gastgewerbe zu verändern.

Über BWHSM Hotels BWH Hotels ist ein weltweit führendes Unternehmen aus dem Gastgewerbe, das drei Hotelfirmen umfasst: WorldHotelsTM, Best Western® Hotels & Resorts und SureStay® Hotels. Das Unternehmen verfügt über circa 4.300 Unterkünfte in mehr als 100 Ländern und Gebieten weltweit*. Mit 19 Marken in jedem Hotelkettensegment, von Economy bis Luxus, erfüllt BWH Hotels die Bedürfnisse von Bauunternehmen und Gästen in jedem Markt. Weitere Informationen unter: bestwestern.com. *Bei den Zahlen handelt es sich um Schätzwerte mit möglichen Schwankungen, wobei eventuell Hotels einbezogen wurden, die sich in der Entwicklungsphase befinden.

