GÖNRGY startet nach nur 6 Monaten im Markt mit 3 neuen Geschmäckern, einer nationalen Gastronomie-Kooperation und einer eigenen Fußballmannschaft ins Jahr 2024

Hamburg

Nach einem rekordverdächtigen Launch im Sommer letzten Jahres bildete die Weihnachtsshow powered by Gönrgy als erfolgreichster deutscher Stream des Jahres auf Twitch den krönenden Abschluss für 2023. Jetzt meldet sich GÖNRGY mit einem "Limited Edition Drop" in drei köstlichen, neuen Geschmacksrichtungen zurück: Ab 19.02.2024 ist die "Limited Edition #1" national bei REWE verfügbar. Kurz darauf sind die neuen Sorten auch bei Kaufland, EDEKA, Shell, Aral, Lekkerland, Famila, Wasgau, Hit! und Globus erhältlich. Weitere Partner folgen in den nächsten Wochen.

Der Launch wird erneut mit einer spektakulären Social-Media-Kampagne eingeläutet. Ebenfalls wird die GÖNRGY-Community eine (im wahrsten Sinne des Wortes) entscheidende Rolle spielen: Auf der Lasche jeder Dose ist ein einzigartiger Code angebracht, mit dem die Kunden auf voting-goenrgy.de abstimmen können, welche der drei Sorten sie im nächsten Drop wieder genießen möchten.

Drei neue Sorten im "Limited Drop" ab 19.02.2024:

Juneberry Jam, White Peach und Sweet Lemon

Nach nur sechs Monaten im Markt bringt GÖNRGY im Februar drei neue Sorten in den Handel, die ab Montag, 19.02.2024, bei REWE und kurz darauf bei Kaufland, EDEKA, Shell, Aral, Lekkerland, Famila, Wasgau, Hit! und Globus in einer limitierten Edition zum Verkauf stehen. Weitere Partner folgen in den nächsten Wochen. Getreu dem Motto "Der Energy-Drink, der nie nach Energy-Drink schmeckt!" reißen wir mit den neuen, von MontanaBlack mitentwickelten Geschmäckern die Grenze zur Limonade endgültig ein:

Juneberry Jam trifft die saftige Frische und die delikate Süße von Juneberries auf perfekte Art und Weise. Diese unwiderstehliche Geschmacksrichtung weckt die Sinne und begeistert mit einem erfrischenden, sommerlichen Beeren-Kick. Damit ist GÖNRGY der erste Energy-Drink, der Juneberry als Zero-Variante anbietet.

White Peach bietet ein paradiesisches Geschmackserlebnis, das mit seiner zarten Süße und den köstlichen Aromen weißer Pfirsiche den Sommer auf die Zunge zaubert - wie ein Sprung ins kühle Nass an einem heißen Sommertag.

Sweet Lemon kreiert die perfekte Balance zwischen süßer Erfrischung und spritziger Säure - Sweet Lemon, der Höhepunkt der Geschmacksrevolution! Der ideale Begleiter für alle, die das Beste aus beiden Welten suchen.

Nachdem die Dosen aus der First Edition auf eBay für vierstellige Summen angeboten werden, können sich die Sammler erneut freuen: Denn die Dosen des ersten Drops der Limited Edition #1 tragen erneut die Unterschrift vom GÖNRGY-Erfinder MontanaBlack.

Eine Dose, eine Stimme - die Abstimmung zur Limited Edition #1 auf voting-goenrgy.de

Beim Drop der Limited Edition #1 hat die Community die Wahl: Welche Sorte nach dem Drop wiederkommen soll, haben die Kunden selbst in der Hand. Auf der Voting-Plattform voting-goenrgy.de kann die Community abstimmen, welche Sorte am besten ankommt. Anhand eines einzigartigen alphanumerischen Codes, der auf die Unterseite der Öffnungslasche graviert ist, wird sichergestellt, dass nur eine Stimme pro Dose abgegeben werden kann.

GÖNRGY weckt nicht nur die Geschmacksnerven

GÖNRGY weckt nicht nur die Geschmacksnerven. GÖNRGY hat die perfekte Balance zwischen erfrischendem Genuss und anregender Wirkung geschaffen. Mit 32 mg natürlichem Koffein pro 100 ml liefert GÖNRGY die ideale Energie, um den Tag voller Tatendrang zu meistern. Mit Niacin, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin und Vitamin B12 sowie Extrakten aus Ginseng, Ginkgo und Grüntee hat GÖNRGY eine unvergleichliche Kombination aus hochwertigen Vitaminkomplexen und Pflanzenextrakten, die nicht nur die Geschmacksnerven wecken!

Rekordverdächtiger Markenlaunch von GÖNRGY

GÖNRGY, der Energy-Drink von MontanaBlack, dem wohl bekanntesten Social-Media-Star im deutschsprachigen Raum, hat bereits im vergangenen Jahr den einen oder anderen Rekord gebrochen: In nicht einmal vier Wochen hatte der offizielle Instagram-Kanal der Marke bereits über eine halbe Million Follower und die Social-Media-Kampagne erreichte mit der Unterstützung von Deutschlands prominentesten Influencern über 68 Mio. Kontakte, was zur Folge hatte, dass GÖNRGY in den ersten Monaten nach Launch - trotz entsprechenden Anpassungen der Produktionsmengen - regelmäßig ausverkauft war.

Expansion nach AT/CH im Herbst 2023

Im Herbst 2023 expandierte GÖNRGY in die Schweiz und nach Österreich. Auch in diesen Ländern konnte GÖNRGY die relevantesten Handelsketten als Kooperationspartner gewinnen. In der Schweiz war der Startpartner MIGROS und in Österreich übernahm BILLA diese Rolle. Auch in diesen Märkten waren die ersten Liefermengen nach nur zwei Wochen ausverkauft.

Erfolgreichster deutscher Twitch-Stream des Jahres

Die breit angelegte Herbst-/Winterkampagne erreichte am vierten Advent mit dem großen X-Mas-Event im Snow Dome Bispingen ihren Höhepunkt: Über 100 der größten Influencer aus dem deutschsprachigen Raum waren anwesend und machten den Livestream vom Event mit über 200.000 gleichzeitigen Live-Zuschauern zum erfolgreichsten deutschen Stream auf Twitch im Jahr 2023. Die gesamte Kampagne erreichte im November und Dezember 2023 über 70 Mio. Kontakte.

Erste nationale Gastro-Kooperation

Am 07.01.2024 startete die erste Gastro-Kooperation in allen Filialen des Burgerrestaurants Peter Pane in Deutschland (und Österreich). Zum Start der Kooperation waren 120 Gäste aus der Community zum Livestream aus einer Hamburger Filiale eingeladen, das "Gönn Dir Menü" von MontanaBlack persönlich serviert zu bekommen und zu kosten.

Erster deutscher Energy-Drink mit eigener Fußball-Mannschaft

Die GÖNRGY ALLSTARS, trainiert von Stefan Effenberg und Sandro Stuppia, vertreten GÖNRGY in der neuen, von Mats Hummels und Lukas Podolski mitgegründeten Kleinfeld-FußballLiga " Baller League". In der "Baller League" treten zwölf Teams unter Führung von prominenten Team-Managern, u. a. Alisha Lehmann, Kevin-Prince Boateng, Knossi, Hans Sarpei, Max Kruse, Sascha Hellinger, Ana Maria Markovic, Kontra K und Felix Lobrecht, an zwölf Spieltagen je Saison gegeneinander an. Die Spieltage sind jeweils montags und erreichen über 100.000 Live-Zuschauer auf diversen Plattformen.

Nationale Listungen und Verfügbarkeit in über 10.000 Verkaufsstellen

Ab Januar 2024 ist GÖNRGY national bei Kaufland gelistet, kurz darauf folgte auch die nationale Listung bei Rossmann. Damit ist GÖNRGY ab 19.02.2024 in über 10.000 Märkten (REWE, Kaufland, Edeka, BILLA, Migros, Globus, Famila, Wasgau, Hit! etc.) und Tankstellen (Shell, Aral, Star etc.) im Raum D/A/CH erhältlich.

Über MontanaBlack:

MontanaBlack, von seinen Fans auch liebevoll Monte genannt, ist seit beinahe einem Jahrzehnt als YouTuber und Livestreamer aktiv und zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Akteuren auf Twitch.Mit einer Gefolgschaft von insgesamt mehr als 20 Mio. Usern auf Instagram, YouTube und Co. sowieeiner akkumulierten Bruttoreichweite von mehr als 120 Mio. Impressions pro Woche zählt er zu den größten Influencern im deutschsprachigen Raum. Aber auch außerhalb der digitalen Welt findet er Gehör: Neben Auftritten im TV u. a. bei SternTV erschien 2019 seine Biografie "MontanaBlack - vom Junkie zum YouTuber", die sich über 33 Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste hielt. Das gleichnamige Hörbuch wurde im selben Jahr zum "Meistgehörten Hörbuch des Jahres" gekrönt. Eine Signierstunde seiner Biografie legte kurzfristig die Lübecker Innenstadt lahm und der mittlerweile legendäre Livestream-Rundgang über die Gamescom im letzten Jahr brachte die größte Gaming-Messe der Welt fast zum Erliegen. Auch Wirtschaftsvertreter vermag der Superstar aus Buxtehude in seinen Bann zu ziehen: Auf der OMR-Konferenz im letzten Jahr lauschte das zahlreich erschienene Publikum dem Gespräch mit seinem persönlichen Freund Kai Pflaume auf der Hauptbühne. Das Video dieses Gesprächs ist das meistgesehene in der Geschichte der OMR-Konferenz.

Über GÖNRGY:

Die GÖNRGY GmbH wurde im Mai 2023 als Tochtergesellschaft der Bold&Balanced GmbH gemeinsam mit MontanaBlack gegründet. GÖNRGY entwickelt und vermarktet innovative FMCG-Produkte mit Fokus auf den Getränkemarkt. Das Team von GÖNRGY vereint viele Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Markenaufbau und -führung sowie Business-Development-Strategie, Sales und natürlich Expertise in den Bereichen Social Media, Influencer-Marketing und im Getränkemarkt. Vertriebspartner ist die BEVCO GmbH.

