Defakto Uhren Manufaktur

Minimalistische Manufaktur-Armbanduhr Defakto Transit ausgezeichnet mit German Design Award 2020

Bild-Infos

Download

Pforzheim (ots)

Die extravagante Defakto Transit wurde anlässlich des 10 jährigen Bestehens der Defakto Uhren Manufaktur kreiert. Gerade wurde die Uhr mit dem hochdekorierten German Design Award 2020 in der Kategorie Winner Excellent Product Design Luxury Goods ausgezeichnet. https://www.defakto-uhren.de/uhren/transit/standard/675/

Jurybegründung: "Zurückhaltend und minimalistisch, dennoch auffällig und chic: Die Uhr ist eine vermeintlich fantastische Kombination aus hochwertiger Verarbeitung und hochwertigen Materialien und wird dadurch zu einem Zeitmesser, der sich in jeder Umgebung zuhause fühlt. Das aufgeräumte Ziffernblatt ist mit einfachen aber kräftigen Farben und leuchtenden Elementen bei Tag und bei Nacht gut lesbar."

Es ist die bisher aufwendigste Fertigung von Defakto. Sie verfügt über eine einzigartige, moderne Ästhetik mit hohem Alleinstellungsmerkmal. Im Gestaltungsprozess wurde hoher Wert auf Nachtlesbarkeit gelegt. So sind die gebogenen Zeiger ebenso wie alle Indexe des schwarz matten Zifferblatts in der Schweiz mit der Leuchtmasse Superluminova belegt worden. Das neu entwickelte, dreiteilige 40mm Edelstahlgehäuse (316L) hat eine Höhe von nur 9,8mm inklusive gewölbtem, innen entspiegeltem Saphirglas. Das verbaute automatische Schweizer Uhrwerk ETA 2824-2 vermittelt die Zeit mit hoher Genauigkeit. Die Uhr ist sowohl mit als auch ohne Logo erhältlich.

Die Uhrenmanufaktur Defakto wurde 2009 von Raphael Ickler gegründet und steht für puristisch gestaltete, in Deutschland gefertigte, hochwertige Uhren. Die Uhrenmarke Defakto bietet minimalistische Uhren aus eigener Produktion, direkte Kommunikation und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis durch den Fokus auf Direktvertrieb über die Website www.defakto-uhren.de bzw. www.defakto-watches.com.

Bereits während seines Master Studiums "Digital Media Art" an der Hochschule für Künste in Bremen leitet der 35 Jahre alte Designer und Geschäftsführer Raphael Ickler die unabhängige Uhrenmarke Defakto. Die von Defakto gewährleistete hohe Qualität ist auf die lange familiäre Erfahrung im Uhren-Handwerk zurückzuführen. Diese geht zurück bis 1924, als Karl Ickler die heute international renommierte Ickler GmbH in der Schmuck und Uhrenstadt Pforzheim gründete. Bis heute werden in der Uhrenmanufaktur am Fuße des Schwarzwaldes in vierter Generation hochwertige Uhren und Uhrgehäuse gefertigt.

Neben dem eigenständigen Uhren-Design und der hochwertigen inhouse Fertigung ist als weiteres Alleinstellungsmerkmal die Ein-Mann Struktur des Unternehmens Defakto zu nennen. Von der Idee, Konzeption, Gestaltung bis hin zur Entwicklung einer Defakto Armbanduhr, Teile der Produktion, Oberflächenbearbeitung, Gravierungen und Uhrmacherarbeiten, die Montage, Logistik, Kundenkommunikation, Produktfotografie und Webdesign werden von Raphael Ickler selbst ausgeführt. Dieser nachhaltige, fast autarke Entstehungs- und Betreuungsprozess führt zu stringenten, ehrlichen Produkten und direkter Kommunikation direkt mit dem Verantwortlichen.

Defakto ist Mitglied des "Deutschen Werkbund", einer Institution, welche 1907 von Peter Behrens, den Wiener Werkstätten und anderen gegründet wurde. Diese wirtschaftskulturelle "Vereinigung von Künstlern, Architekten, Unternehmern und Sachverständigen" war und ist wichtiger Impulsgeber in den Bereichen Moderne Architektur und Industriedesign. Aus ihm ging später die Bauhaus Bewegung hervor.

https://www.defakto-uhren.de/uhren/transit/standard/675/

Pressekontakt:

Raphael Ickler

Defakto Uhren Manufaktur

+49 (0) 7231 7844 688

info@defakto-uhren.de

Original-Content von: Defakto Uhren Manufaktur, übermittelt durch news aktuell