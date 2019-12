Über den Tellerrand des Sports hinaus / Im Herbst seiner Karriere wird Weltstar Uwe Gensheimer Schirmherr von BALLWALL - a birthday project

BALLWALL

Mit großem Bahnhof wurde gestern in der Schwetzinger Lore-Eichhorn-Halle ein Projekt vorgestellt, dem sich Handball-Weltstar Uwe Gensheimer im Herbst seiner Karriere verschrieben hat. Dass dieser Herbst beim 33-jährigen Linksaußen der Rhein-Neckar-Löwen und der deutschen Nationalmannschaft noch ziemlich golden sein kann, davon zeugen die zahllosen Tore und starken Leistungen, die "Gense" Woche für Woche zeigt.

"BALLWALL - a birthday project" ist eine Aktionsreihe, mit der konstruktiv auf gesellschaftliche Entwicklungen hingewiesen wird. Die zum Nachdenken anregen soll. Über Themen wie Integration, Umwelt, Zusammenleben, darüber, wie der einzelne Mensch sich als Teil der großen Gesellschaft verhält. Schuldzuweisungen finden nicht statt, ebenso wenig wird mit dem Finger auf andere gezeigt.

Die erste Aktion von BALLWALL war ein Workshop mit Geflüchteten, mit jungen Handballern der HG Oftersheim Schwetzingen - und mit Uwe Gensheimer. Alle gemeinsam gestalteten am 8. Juli 2019 unter Anleitung des Münchner Künstlers Matthias Mross eine Fassade im Heidelberger Patrick-Henry-Village.

Claus Geiss hat den Workshop fotografisch begleitet. Die entstandenen Bilder sind seit dem 1. Dezember 2019 in der Lore-Eichhorn-Halle in Schwetzingen ausgestellt. Das gemeinsame Arbeiten auf Augenhöhe ist die Botschaft. Der Star, die bestens integrierten Handballer und die überhaupt nicht integrierten Geflüchteten - alle gemeinsam arbeiten an einer Fassade. Vor der Wand sind alle gleich.

Neben großformatigen Fotografien sind Textblöcke und Fragen als edukatives Element zu sehen, die Schulklassen und alle anderen Besucher im Unterricht oder daheim thematisieren können. Fragen sind zB: "AB WANN WIRST DU WÜTEND?" "KANNST DU TEILEN?" "SAGST DU DIE WAHRHEIT?"

Die Ausstellung zielt in die Mitte unserer Gesellschaft. Anhand der Darstellung einer ganz konkreten integrativen Aktion (Workshop) und über die gestellten Fragen sollen die Besucher/innen dazu angeregt werden, das eigene Verhalten, die eigene Position in dieser Gesellschaft zu hinterfragen.

"Ich habe ein Projekt gesucht, das Bewusstsein schafft. Mit ganz konkreten Aktionen. Das Menschen zusammen bringt. Das positiv besetzt ist. Die Sache steht im Vordergrund, nicht die Macher. Mit BALLWALL machen wir genau das, wonach ich gesucht habe. Wir setzen Themen mit ganz konkreten Aktionen. Vielfalt, Integration, Teamwork, Mensch und Gesellschaft, Kultur und Sport - es kann in alle Richtungen gehen. Als Schirmherr bin ich ein Teil von BALLWALL. Mit meiner Bekanntheit helfe ich, die BALLWALL-Aktionen noch bekannter zu machen. Noch mehr Bewusstsein zu schaffen. Aber es geht immer um die Aktion, nicht um mich." Sagt Schirmherr Uwe Gensheimer.

Die gesamte Aktion ist in einem 100-seitigen Buch dokumentiert, das gegen eine Schutzgebühr von zehn Euro beim Besuch der Ausstellung erhältlich ist. Zu den Fürsprechern der ersten BALLWALL-Aktion zählen neben Baden-Württembergs Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha und Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl auch der Weinheimer Bauunternehmer Ömer Altindal (www.altindal-group.com), die Knapp Kartonveredlung (www.knapp-gmbh.de) aus Schwetzingen, die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier (www.pfitzenmeier.de), die Sparkasse Heidelberg (www.sparkasse-heidelberg.de), das Stadtmarketing Schwetzingen e.V. (www.sms-schwetzingen.de), Baier Digitaldruck (www.baier.de) und der Musikproduzent Pit Baumgartner (De-Phazz).

Über BALLWALL

Zu Christians 50. Geburtstag große Party und massenhaft Geschenke, die man nicht wirklich braucht? Party ja, Geschenke nein! Statt dessen spenden die Gäste und helfen, ein eigenes Projekt an den Start zu bringen. Die erste Stufe von "BALLWALL - a birthday project" zu zünden.

BALLWALL ist eine Aktionsreihe, um auf gesellschaftliche Entwicklungen hinzuweisen. Christian Prechtl, Claus Geiss und Pascal Baumgärtner "machen" BALLWALL. Für größtmögliche Öffentlichkeit arbeiten wir mit Sport (Ballsport), mit Interaktion und mit Kunst. Unser Schirmherr ist Uwe Gensheimer. Er hilft, BALLWALL weiter zu entwickeln. Mit seinem Gesicht. Mit seinem Netzwerk. Mit seiner Bekanntheit. www.ballwall.org #ballwall

