Europäische Woche des Sports gestartet

#BeActive - Ministerin Feaser ruft zum Mitmachen auf

Seit 2015 motiviert die Europäische Woche des Sports jährlich Millionen von Europäern, sich einem aktiveren Lebensstil zuzuwenden. Diese EU-weite Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bedeutung von Bewegung und Sport ins Bewusstsein zu rufen und Angebote vor Ort sichtbar und für Alle zugänglich zu machen. Vom 23. bis 30. September finden europaweit und damit auch in Deutschland #BeActive-Veranstaltungen statt, die die Menschen dazu einladen, aktiv zu werden und die Freude an der Bewegung zu entdecken und die Vorteile von Bewegung zu erleben. In Deutschland wird die Europäische Woche des Sports seit Beginn an vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) gefördert, welches somit einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Bewegung leistet.

In diesem Jahr der Olympischen und Paralympischen Spiele findet somit die zehnte Auflage der EWoS statt. Die Spiele in Paris haben weltweit große Begeisterung für den Sport entfacht. Diese Begeisterung soll ein Stück weit die Bevölkerung inspirieren, im Rahmen von #BeActive selbst aktiv zu werden. Die Europäische Woche des Sports bietet hierfür die perfekte Gelegenheit, sich auch langfristig zu einem aktiveren Lebensstil inspirieren zu lassen."

Die Kampagne läuft jährlich vom 1. September bis zum 15. Oktober und hat ihren Höhepunkt vom 23. bis zum 30. September zur Europäischen Woche des Sports. In diesem Zeitraum stehen bundesweit Bewegung und Sport für Groß und Klein, Jung und Alt im Vordergrund. Mitmachen kann bei der Europäischen Woche des Sports jeder - ob Vereine, Verbände, Kommunen, Fitnessstudios, Schulen, Kindergärten oder Unternehmen.

Faeser: Sport entscheidend für die Gesundheit

Bundesinnenministerin und Sportministerin Nancy Faeser: "Sport ist entscheidend für die körperliche und psychische Gesundheit jedes Einzelnen. Und Sport trägt sehr viel zur Integration und zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei - für alle Menschen, von klein auf, ganz gleich, wo sie aufwachsen und wo ihre Wurzeln sind. Die Europäische Woche des Sports ist eine gute Gelegenheit, die eigene Gesundheit, aber auch das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt zu stärken - in unserem Land, in ganz Europa. Nutzen Sie die vielfältigen öffentlichen Angebote der Europäischen Woche des Sports. Jede Form der sportlichen Aktivität ist ein Schritt in die richtige Richtung, für uns selbst und das, was uns miteinander verbindet. Machen auch Sie mit, getreu dem Motto ,#BeActive'!"

DTB ist nationaler Koordinator der Kampagne

Der Deutsche Turner-Bund fungiert seit 2016 in Deutschland als nationaler Koordinator der Europäischen Woche des Sports, die ein stetiges Wachstum verzeichnen kann. Im vergangenen Jahr wurden europaweit 37.000 #BeActive-Events gezählt, an denen elf Millionen Menschen aktiv teilnahmen. Mit seinen vielfältigen Bewegungsangeboten schafft es der DTB, unterschiedlichste Zielgruppen anzusprechen und durch seine Vereine und Verbände aber auch durch die Ansprache an Schulen, Kommunen und Institutionen eine große Beteiligung an #BeActive zu erreichen.

Alle weiteren Infos zur Europäischen Woche des Sports und den #BeActive Awards sowie die Möglichkeit, eine Veranstaltung zu registrieren findet man unter: www.beactive-deutschland.de

