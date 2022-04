Vitrasan GmbH

Präzision in der CBD Anwendung: Marktführer CBD VITAL launcht neue CBD Spektren

Gleisdorf (ots)

CBD VITAL, der Marktführer für CBD- und Hanfprodukte, stellt zwei weitere CBD Linien vor. Ziel ist es, dadurch den unterschiedlichsten Kundenbedürfnissen besser zu dienen.

CBD- und Hanfprodukte gehören mittlerweile aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zum Alltag vieler Menschen. Dabei gibt es jedoch eine Herausforderung: Das für den eigenen Körper passende CBD Öl zu finden. CBD VITAL macht dies nun möglich – mit 3 verschiedenen CBD Spektren. Für Verbraucher entsteht ein Kosten- und Nutzenvorteil.

Bekannt ist das Unternehmen bereits für natürliche Bio Vollspektrum CBD Öle aus weltweit einzigartiger Kaltpressung oder schonender „Super-Soft Extraktion“. Jetzt komplettieren ein Premium Breit- sowie ein Monospektrum CBD Öl das Sortiment. CBD VITAL hebt sich mit den Spektren-Linien durch höchste Qualität, Produktreinheit und einem besonders angenehm milden Geschmack von der Masse ab. Einzigartig ist auch, dass die Öle von Kopf bis Fuß in Bio-Qualität sind. Alle Produktionsschritte der Spektren sind biozertifiziert.

Doch was versteht man unter einem CBD Spektrum und welche Bedeutung hat es für den Endverbraucher?

„Die Hanfpflanze enthält neben CBD eine Reihe weiterer Phytocannabinoide, Pflanzenstoffe und natürlicher Verbindungen. Je nach Extraktionsmethode verbleiben bei der Herstellung unterschiedliche Inhaltsstoffe der Hanfpflanze im Öl zurück. Daraus ergeben sich verschiedene Spektren – bekannt als Voll-, Breit- und Monospektrum CBD Öle“, so Dr. Christine Schäfer, Leiterin der Wissenschaftsabteilung bei CBD VITAL.

Monospektrum CBD Öle enthalten reines CBD, isoliert von den restlichen Bestandteilen der Hanfpflanze. Vollspektrum CBD Öle hingegen enthalten das komplette Spektrum der Hanfpflanze, inklusive Cannabinoid-Vorstufen. Sie bieten die volle Pflanzenkraft und einen hohen Terpen-Entourage-Effekt. Breitspektrum CBD Öle sind der ideale Mittelweg – eine Mischung zwischen Mono- und Vollspektrum Ölen.

Das richtige Spektrum für jeden Körper und Lebensstil

Warum drei verschiedene Spektren? Was dem einen hilft, funktioniert nicht zwingend für den anderen – das weiß man mittlerweile auch beim Einsatz von CBD Ölen. Mit den unterschiedlichen Spektren ist das Unternehmen zuversichtlich, eine Vielzahl von Menschen zu erreichen. „Maßgeschneiderte Produkte bieten unseren Kunden die Möglichkeit einer effektiven Anwendung bei hohem Nutzen und top Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Schäfer. Erhältlich sind die Spektren jeweils in unterschiedlichen Konzentrationen.

Wie also das passende Öl finden?

Weitere Unterscheidungsmerkmale sowie die Effekte der einzelnen Spektren auf das individuelle Wohlbefinden sind auf der Website von CBD VITAL abrufbar. Gerne steht diesbezüglich auch der Kundenservice mit Rat und Tat zur Verfügung.

