Vitrasan GmbH

Steirisches Unternehmen setzt internationalen Erfolgslauf fort

Steiermark (ots)

Dem Gleisdorfer Unternehmen Vitrasan gelang es mit dem Relaunch der Marke CBD VITAL einen völlig neuen Qualitätsstandard zu schaffen

Bereits seit dem Jahr 2017 vertreibt das in Gleisdorf ansässige Unternehmen Vitrasan Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Produkte an Apotheken, Drogeriemärkte und Endkunden und zählt mit einem Jahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich zu den erfolgreichsten Unternehmen in seiner Branche.

Auch international schenkt man der Marke CBD VITAL aufgrund des hohen Qualitätsstandards für CBD- und Hanfprodukte große Beachtung - werden diese doch mit den schonendsten Extraktionsmethoden gewonnen.

Bei Vitrasan steckt hinter jedem Produkt eine gemeinsame Idee sowie die anschließende Umsetzung durch Experten. Nachhaltiges und ökologisch verantwortungsvolles Produzieren stehen dabei im Fokus. Aber nicht nur der Umsatz (knapp 300% Steigerung jährlich) und die Reputation des Unternehmens sind in den letzten Jahren stark angewachsen - auch als attraktiver Arbeitgeber spielt Vitrasan inzwischen eine bedeutende Rolle. "Wir sind sehr stolz darauf als innovative und erfolgreiche Firma in der Steiermark wahrgenommen zu werden und sind uns unserer Verantwortung unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber bewusst.", so Thomas Sulzer, einer der beiden Geschäftsführer.

Die bereits große Produktvielfalt von CBD VITAL wurde vor Kurzem um eine exklusive und zertifizierte CBD Bio Naturkosmetik im Premiumbereich ergänzt. Dabei wurden hocheffektive und traditionelle Inhaltsstoffe mit CBD aus der Hanfpflanze kombiniert und ein neues Kapitel im Anti-Aging Bereich geschrieben. "Es ist unser Anspruch biologische Nachhaltigkeit mit innovativen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu vereinen.", so Mag. pharm Matthias Schöggl, Pharmazeut und zweiter Geschäftsführer des Unternehmens. "Es ist uns gelungen innerhalb kurzer Zeit ein neues Bewusstsein für das Thema und den Mehrwert der Hanfpflanze, weit über Österreichs Grenzen hinaus, zu schaffen." So werden bereits täglich mehr als 1.000 Pakete in das In- und Ausland versandt.

Auch in Zukunft wird Vitrasan den fortschrittlichen und innovativen Weg weitergehen, das Sortiment weiterentwickeln, neue internationale Märkte erschließen und mit hochwertigen Produkten - als natürliche Alternative - zu mehr Wohlbefinden beitragen.

