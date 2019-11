Global Peter Drucker Society

11. Global Peter Drucker Forum in der Wiener Hofburg erfolgreich gestartet

Management-Konferenz mit mehr als 1000 Gästen auch heuer wieder ausverkauft - 11 Persönlichkeiten aus den "Thinkers50" beim Forum vertreten

Wenn heute und morgen beim 11. Global Peter Drucker Forum das Generalthema "The Power of Ecosystems" diskutiert wird, dann ist das bezeichnend. Denn auch das Forum selbst ist mittlerweile ein solches "Ecosystem" aus Vordenkern, wie ein Blick auf das Programm zeigt. Drucker Forum-Gründer Richard Straub erklärte: "Diese Woche wurden bei einer Gala in London die Thinkers50, das Ranking der weltweit einflussreichsten Management-Vordenker, bekanntgegeben. Wir hatten bereits in den vergangenen Jahren viele von ihnen zu Gast. Heuer sind sogar elf von ihnen bei uns im Programm vertreten, darunter drei aus den Top10, die die Plätze 3-5 einnehmen: Amy Edmondson ("The Fearless Organization"), Business Model Canvas-Erfinder Alexander Osterwalder und Strategie-Guru Rita McGrath."

Folgende weiteren Management-Vordenker sind auf den Podien des 11. Global Peter Drucker Forums vertreten: Vint Cerf (Vice President von Google), Pixar-Gründer Ed Catmull, Miriam Meckel (ada/Handelsblatt), Zhang Ruimin (führte die Haier Group in die Top 100 Brands), die Futuristin Amy Webb, Karolin Frankenberger (Hochschule St. Gallen), Samsung-Präsident Young K. Sohn u.v.m. Sie alle sprechen vor einer ausverkauften Konferenz mit mehr als 1.000 Gästen; darüber hinaus werden weltweit tausende Personen den Live-Stream verfolgen.

Gestern, Mittwoch (20.11.) hat im Haus der Industrie eine Pre-Conference mit hochkarätigen Masterclasses (u.a. von Marketing-Legende Philip Kotler) und rund 150 Teilnehmern stattgefunden, zum Abschluss folgte der Speaker Cocktail.

Bereits am Dienstag (19.11.) hielt Peter Druckers Weggefährte Peter Paschek einen Vortrag beim Grand Opening der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft im Beisein von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und dem amerikanischen Botschafter Trevor Traina.

Das Global Peter Drucker Forum findet heuer am 21. und 22. November in der Hofburg Wien statt. Das erste "Global Peter Drucker Forum" gab es 2009 zu Peter Druckers 100. Geburtstag.

Im Jahr 2018 besuchten erstmals mehr als 1.000 Gäste die Konferenz, die international als führendes Management-Forum anerkannt ist und von bedeutenden internationalen Medien gefördert wird: Financial Times, Harvard Business Review oder The Economist. Die Stadt Wien unterstützt das Forum seit seiner Gründung.

