RSD Reise Service Deutschland GmbH

EN ROUTE VERS LE PAYS DES PHARAONS

Une combinaison bateau-bus proposée par l’organisateur de voyages culturels FVF*

Bild-Infos

Download

Strasbourg (ots)

Quiconque réserve le voyage d’études de huit jours en Égypte auprès de FVF peut tout d’abord se réjouir d’une « croisière sur le Nil cinq étoiles » de cinq jours. Un voyage panoramique maritime le long d’oasis fluviales fertiles et de villages pittoresques, de chameaux curieux et de dunes de sable. Et là où le bateau fait escale, des excursions à terre spectaculaires attendent les invités. Les temples rupestres d’Abou Simbel et un musée du crocodile, y compris des momies animales. Les hiéroglyphes du temple de Louxor ou l’imposant temple de Karnak, dont la construction a duré plus de 1 500 ans. Sans oublier les somptueuses tombes des pharaons dans la Vallée des Rois.

C’est un véritable Who’s Who du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Prévu pour la saison à venir : environ 25 000 clients d’Allemagne, d’Autriche, de France et de Belgique.

Pour Horst Zsifkovits, directeur général de RSD Deutschland, l’Égypte est l’un des éléments clés de l’offre de voyages RSD. Un voyage d’études avec une organisation fiable, des détails de voyage de premier ordre et un rapport qualité-prix imbattable. Le patron de RSD Deutschland : « Mon équipe a fait un travail remarquable pour servir au mieux cette destination passionnante. Et toute personne souhaitant voyager avec nous en Égypte a de bonnes raisons de s’en réjouir. »

Après la croisière, les invités montent dans le bus de confort mis à disposition. Le trajet passe devant des oasis fertiles du Nil avec des palmiers, du bambou, du jasmin et des fleurs de lotus, et offre des vues sur des paysages désertiques étranges. Ensuite, on atteint Safaga, l’une des plus anciennes villes portuaires de la mer Rouge. Et enfin : Hurghada. Une station balnéaire très appréciée, au charme arabe, avec un bazar et un marché aux poissons animé. Sans oublier le magnifique monde sous-marin. Dans l’hôtel cinq étoiles, les clients de FVF pourront parfaitement se détendre les deux derniers jours, au bord de la piscine ou lors de promenades sur la plage. Ils l’ont bien mérité.

*First Voyages France SAS et RSD Reise Service Deutschland GmbH appartiennent à un groupe européen de tours opérateurs qui organise des voyages pour des clients de plusieurs pays d’Europe.

Original-Content von: RSD Reise Service Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell