KonTent Champion

VORGLÜHEN: Benjamin von Stuckrad-Barre & Jan Delay kündigen vier neue Termine an

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Nach zwei umgehend ausverkauften Abenden in Hamburg setzen Benjamin von Stuckrad-Barre und Jan Delay ihr gemeinsames Bühnenprojekt "VORGLÜHEN" fort. Der Vorverkauf für vier neu angekündigte Termine im Mai 2026 startet ab sofort bei Reservix.

Im kommenden Mai feiert ein großer Teil des Landes den 80. Geburtstag von Udo Lindenberg - Stuckrad-Barre und Delay haben bereits begonnen, gebührend darauf einzustimmen. "VORGLÜHEN" ist ein Abend mit Liedern und Texten von Udo Lindenberg - und natürlich mit Texten über ihn. Persönlich, leidenschaftlich, humorvoll und voller Respekt für das Werk des wohl wichtigsten deutschsprachigen Songpoeten.

Bereits bei der Premiere in Hamburg erklärten Stuckrad-Barre und Delay, sie hätten sich im Grunde seit ihrer frühen Kindheit auf diese Abende vorbereitet: "Wir haben durch Udos Lieder und vor allem durch seine Texte sprechen, schreiben und singen gelernt. Und alles über die Liebe, die Nächte und das Feiern. Kurzum: das Leben."

Begleitet werden die beiden von einer hochkarätigen Liveband, bestehend aus Jonas Landerschier (Keys), Jörg Sander (Gitarre) und Lieven Brunckhorst (Saxofon, Flöte, Keys & Akkordeon).

Gemeinsam schaffen sie einen Abend zwischen Lesung, Konzert und Hommage - getragen von Freundschaft, Musikgeschichte und großer Bühnenpräsenz.

Die Termine 2026 im Überblick:

02.05.2026 - Liederhalle Stuttgart

03.05.2026 - Alte Oper Frankfurt

15.05.2026 - Tonhalle Düsseldorf

16.05.2026 - Isarphilharmonie München

Der Vorverkauf startet ab sofort exklusiv bei Reservix. Aufgrund der großen Nachfrage und der bereits ausverkauften Hamburg-Shows wird ein schneller Ticketkauf empfohlen.

Original-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuell