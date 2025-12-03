KonTent Champion

THE X TENORS - Die neue Dimension des Show-Entertainments feiert Premiere im Estrel Showtheater

Bild-Infos

Download

Freiburg/Berlin (ots)

Berlin darf sich 2026 auf ein internationales Entertainment-Highlight freuen: Europas neue strahlende Show-Sensation THE X TENORS feiern ihre exklusive Premiere im Estrel Showtheater. Die acht international renommierten Sänger bilden ein Ensemble, das mit brillanten Stimmen und beeindruckenden Choreografien ein mitreißendes Musikerlebnis schafft und dabei Klassik, Rock und Pop zu einem einzigartigen Klangbild vereint. Tickets für die Berliner Shows gibt's bei Reservix.

Dabei reicht ihr Repertoire von opulenten Opernarien über berührende Balladen bis hin zu den Hits weltbekannter Pop-Ikonen wie Michael Jackson und Eros Ramazzotti. Auch Rock-'n'-Roll-Legenden wie Elvis Presley oder Bill Haley werden mit neuem Glanz gefeiert. Begleitet von einer hochkarätigen Liveband bestehend aus Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard sowie je einem Saxophonisten und einem Streicher. Damit setzen sie neue Maßstäbe im Crossover-Entertainment. Die Sänger stammen aus Australien, Großbritannien, Deutschland, Italien, Kolumbien und Irland.

Im Januar 2026 eröffnen THE X TENORS ihre limitierte Spielzeit im Estrel Showtheater - Europas größtem Hotel-, Convention- und Entertainment-Komplex. 25 exklusive Shows von Januar bis August 2026 machen das Format zu einem besonderen Höhepunkt des Berliner Showjahres. Produzentin und Managerin Julia Maria Jochheim betont: "Das Estrel Showtheater ist ein Ort mit internationaler Strahlkraft. Wir freuen uns, unsere Show hier zu präsentieren und Teil dieser besonderen Entertainment-Tradition zu sein."

Tickets gibt es exklusiv bei Reservix.

Original-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuell