A Day With David Bowie: Ausstellung aus L.A. kommt in den Pineapple Park nach München

München (ots)

Ein Tag mit David Bowie - das bedeutet, in eine Welt zwischen Klang, Kunst und Identität einzutauchen. Die Ausstellung "A Day With David Bowie" lädt dazu ein, den Musiker, Visionär und Stilrebellen neu zu entdecken - jenseits von Zeit, Genre und Grenzen. Vom 18.11.2025 bis 28.2.2026 wird im Pineapple Park in München (Alte Paketposthalle) die Schwarz-Weiß-Fotoreihe der österreichischen Fotografin Christine de Grancy ausgestellt mit nie zuvor gezeigten Schnappschüssen. Tickets können bereits bei Reservix zu Early Bird Preisen gekauft werden.

Musik-Ikone David Bowie begeisterte auf der Bühne Milliarden von Menschen. Seine 26 Alben, unzählige Bühnenshows und Musikvideos sind legendär und haben nicht nur die Musikszene nachhaltig beeinflusst. Doch hinter dem weltbekannten David Bowie steckt der bürgerliche David Robert Jones. Ihn hat die Fotografin Christine de Grancy an einem Tag im Jahr 1994 im Art Brut Center Gugging begleitet. Dabei sind schwarz-weiß Fotografien entstanden, die einen ungewohnten Blick auf den Künstler eröffnen und ihn in einem neuen Licht präsentieren. Die Foto-Ausstellung feierte im April Premiere im Santa Monica Arts Museum in L.A. Dort wurde sie sogar bis August verlängert. Die schwarz-weiß Bilder zeigen David Bowie im österreichischen Art Brut Center Gugging, dem Ort, der als Geburtsstätte außergewöhnlicher Außenseiterkunst bekannt ist. Außer im Rahmen der Ausstellung wurden die Fotos nie der Öffentlichkeit präsentiert. Sie zeigen David Bowie als Beobachter und Zuhörer. Der Besuch inspirierte ihn zu seinem Album "Outside" (1995).

Christine de Grancy (geb. 1942 in Graz) ist eine österreichische Fotografin, die mit ihren sensiblen, humanistischen Bildserien internationale Anerkennung fand. Bekannt für ihren respektvollen, stillen Blick auf Menschen und ihre Lebenswelten, bewegt sie sich zwischen Dokumentation und Kunst. Ob Porträts von Schauspielerinnen am Burgtheater, Langzeitbeobachtungen iranischer Nomaden oder Alltagsmomente in Afghanistan - ihre Arbeiten erzählen von Würde, Verletzlichkeit und der Schönheit des Echten. Während der Aufbauten in L.A. verstarb De Grancy am 20.3.2025 in Wien.

Early Bird Tickets für die Ausstellung "A Day with David Bowie" sind ab sofort bei Reservix erhältlich. Die Preise für ein Tagesticket liegen bei 16 bis19EUR für Erwachsene und 9 bis 12EUR. Es gibt aber auch die Möglichkeit ein Flex-Ticket oder ein Familienticket zu kaufen.

