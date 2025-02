SAT.1

Wau-Effekt: "Kommissar Rex" kommt mit neuen Folgen zurück in SAT.1

18. Februar 2025. Wien, Wurstsemmel, Wau-Faktor. Der wohl erfolgreichste TV-Schäferhund der Welt kommt nach Hause. Ab Frühjahr 2025 produziert SAT.1 in Zusammenarbeit mit dem ORF neue Folgen von "Kommissar Rex" in Wien.

An Rex' Seite ermittelt Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner im Morddezernat. Ferdinand Seebacher unterstützt die beiden als Inspektor Felix Burger im Revier.

SAT.1 Senderchef Marc Rasmus: "SAT.1 legt die Wurstsemmeln bereit für unsere beste Schnüffelnase. 'Kommissar Rex' kommt zurück. Und weil wir vom beliebtesten TV-Polizeihund der Welt nicht genug bekommen können, zeigt SAT.1 die neuen Folgen in Spielfilmlänge."

Weltweites Wau!

Der legendäre TV-Kommissar und sein zweibeiniger Partner begeistern Fans weltweit: Die Krimiserie wurde in 125 Länder verkauft und in Sprachen wie vietnamesisch, Mandarin und ungarisch übersetzt. Polen, Portugal und die Slowakei drehen sogar eigene Spin-Offs von "Kommissar Rex". Die erste englisch-sprachige Adaption der Serie aus Kanada, "Hudson & Rex" wurde mittlerweile in mehr als 120 Länder verkauft. Wau!

"Kommissar Rex" ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und ORF im Weltvertrieb der Beta Film gefördert von Fisa+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.

Jetzt schon Lust auf den vierbeinigen Ermittler? Alle Folgen der bisherigen Staffeln von "Kommissar Rex" sind ab jetzt kostenlos auf Joyn abrufbar.

