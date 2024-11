LEONINE Studios

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3: Meistgesehener deutscher Film 2024

Bild-Infos

Download

München (ots)

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 ist nach seinem achten Kinowochenende mit über 2,7 Millionen verkauften Tickets der meistgesehene deutsche Film des Jahres 2024. Damit knüpft er an den Erfolg von Teil 1 und Teil 2 an, die erfolgreichsten deutschen Kinofilme der Jahre 2021 (Teil 1) und 2022 (Teil 2). Beide Teile wurden jeweils mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Besucherstärkster Film" ausgezeichnet. Die Produzentinnen Alexandra und Meike Kordes erhielten außerdem 2022 für Teil 2 den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie Family Entertainment.

Damit wird zum fünften Mal in Folge eine Produktion oder Koproduktion von LEONINE Studios zum erfolgreichsten deutschen Film des Jahres: NIGHTLIFE (Wiedemann & Berg Film, 2020), DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE (KORDES & KORDES Film Süd, 2021), DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 (KORDES & KORDES Film Süd, 2022), DIE DREI FRAGEZEICHEN - ERBE DES DRACHEN (Wiedemann & Berg Film, 2023), DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 (KORDES & KORDES Film Süd, 2024).

Zum Inhalt: Ida (Emilia Maier) möchte mit ihrer Klasse beim jährlichen Waldtag auftreten, um sich für den Schutz des lokalen Waldes einzusetzen. Sogar Helene (Emilia Pieske) ist dabei, da sie hofft, mit den Aufnahmen der Performance ihren Influencer-Kanal aufzubauen. Was niemand weiß: Helenes Familie steht kurz vor dem Bankrott und Helene braucht dringend Follower, um die drohende Pleite abzuwenden. Zusätzlich wird Helene durch die hohen Ansprüche ihres magischen Tiers, Kater Karajan aus Paris (Stimme Ralf Schmitz), unter Druck gesetzt, der sich ein Leben im puren Luxus vorstellt. Auch Silas (Luis Vorbach), der beste Freund von Jo (Loris Sichrovsky), erhält einen magischen Begleiter: Ihm wird das vegane Krokodil Rick (Stimme Felix Kramer) zur Seite gestellt, das zwar furchteinflößend aussieht, aber insgeheim Angst hat, nicht mit dem tough wirkenden Silas mithalten zu können. Silas hat ein Auge auf Helene geworfen und glaubt, nur mit einem Designershirt eine Chance bei ihr zu haben. Um an Geld dafür zu kommen, erpresst er jüngere Schüler, wird dabei aber von Jo erwischt und zur Rede gestellt. Jo ist sowieso schon sauer, da Silas nicht bei den Proben für den Waldtag war und Silas ist eifersüchtig, dass Jo so viel Zeit mit Ida verbringt. Und dann sorgt auch noch Helene für zusätzliche Konflikte: Als sie erfährt, dass im Naturkundemuseum die Modenschau ihrer Ikone stattfinden soll, überredet sie die Museumsdirektorin, dass die Klasse dort als Showact auftreten darf. Doch die Modenschau findet ausgerechnet am selben Tag statt wie Idas Waldtag...

Beim dritten Teil der erfolgreichen Kinoreihe DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE führte wie beim zweiten Teil wieder Sven Unterwaldt ("Catweazle", "Vier zauberhafte Schwestern") Regie. Der Film basiert auf der gleichnamigen Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerreihe von Margit Auer, die allein im deutschsprachigen Raum inzwischen über 10 Millionen Mal verkauft und in 26 Sprachen übersetzt wurde. In den Hauptrollen sind erneut Loris Sichrovsky, Emilia Maier, Leonard Conrads, Emilia Pieske, Lilith Johna, Justus von Dohnányi ("Das Pubertier"), Heiko Pinkowski ("Das schönste Mädchen der Welt") und Milan Peschel ("Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer") zu sehen. Neu mit dabei sind Luis Vorbach als Silas, Christina Große ("Alaska", "Nackt über Berlin") als Miss Cornfield, Meltem Kaptan ("Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush") als Direktorin des Naturkundemuseums und Freshtorge als Social-Media-Manager. Die Stimmen der magischen Tiere werden wieder von bekannten Schauspielern gesprochen: Rick Kavanian ("Jim Knopf und die Wilde 13") spricht Chamäleon Kaspar, Axel Stein ("Angry Birds") den Pinguin Juri, Katharina Thalbach ("Hanni & Nanni: Mehr als beste Freunde") verleiht Schildkröte Henrietta ihre Stimme, Max von der Groeben ("Lindenberg! Mach dein Ding") spricht Fuchs Rabbat und Sophie Rois ("Burg Schreckenstein") die Elster Pinkie. Neue Sprecher sind Ralf Schmitz ("Angry Birds") als Kater Karajan und Felix Kramer ("Irgendwann werden wir uns alles erzählen") als Krokodil Rick. Im Abspann ist die Sängerin LEA mit dem Song "Alles nichts ohne dich" zu hören.

Das offizielle Hörspiel zu DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 ist ab sofort auf CD und im Streaming erhältlich. Mit den Original-Stimmen und der Musik aus dem Film, erzählt von Johannes Steck.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 wurde produziert von KORDES & KORDES Film Süd, in Koproduktion mit LEONINE Studios und LIGHTBURST Pictures. Gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), Film- und Medienstiftung NRW, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Filmförderungsanstalt (FFA) und Deutscher Filmförderfonds (DFFF).

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell