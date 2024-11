LEONINE Studios

Zum Ende des Puccini-Gedenkjahres bringt Clasart Classic mit TOSCA am 23. November die meistgespielte Oper des Komponisten live ins Kino

Das Puccini-Jahr neigt sich dem Ende entgegen - er starb vor 100 Jahren am 29. November 1924. Anlass für MET LIVE IM KINO sich noch einmal mit der Live-Übertragung einer seiner größten Oper vor diesem schon zu Lebzeiten bedeutenden und verehrten Komponisten zu verneigen.

1895 besuchte Giacomo Puccini eine Theatervorstellung von Sardous Drama "Tosca" mit der berühmten Schauspielerin Sarah Bernhard. Er war begeistert und fühlte sich inspiriert, den Stoff zu einer Oper zu verarbeiten. Doch der Anfang war nicht leicht: Die Uraufführung seiner TOSCA 1900 in Rom - im Beisein der Königin und weiterer Prominenz - war nur mäßig erfolgreich. Erst die kurz darauf stattfindende Vorstellung an der Mailänder Scala unter der Leitung von Arturo Toscanini geriet zum Triumph und ebnete dem Werk seinen ruhmreichen Weg.

Die Oper thematisiert Liebe, Verrat, Eifersucht und den Kampf gegen tyrannische Mächte. Sie ist somit die Oper Puccinis, die dem Verismo am nächsten steht. Mit den Protagonisten Tosca, Cavaradossi und Scarpia kreierte der Komponist drei große Rollenportraits, die mit packenden Duetten und berühmten Arien TOSCA zu einer der weltweit meistgespielten Oper machten. In der Live-Übertragung am 23. November übernimmt die großartige Lise Davidsen zum ersten Mal die Rolle der Tosca an der Met. Ihren Cavaradossi gibt der junge Italo-Brite Freddie De Tommaso in seinem mit Spannung erwarteten Met-Debüt. Als Scarpia verströmt Quinn Kelsey mit seinem kraftvollen Bassbariton stimmlichen Wohlklang, aber auch bedrohliche Brutalität.

Der musikalische Leiter der Met, Yannick Nézet-Séguin, leitet David McVicars Produktion, die jeden der drei Schauplätze - die Kirche Sant'Andrea della Valle, den Palazzo Farnese und die Engelsburg - realistisch und in monumentalen Bühnenbildern wiedergibt.

Die Met-Saison 2024/2025 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.

