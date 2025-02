SAT.1

"Hoch die Tassen, Geld verprassen, gut gehen lassen!" Die "Promis unter Palmen"-Villa öffnet am Montag, um 20:15 Uhr in SAT.1

Raus aus dem Alltag, rein in die Reality: Zwölf Prominente starten am Montag (17. Februar 2025, 20:15 Uhr, SAT.1) ihr Abenteuer bei "Promis unter Palmen". Gemeinsam beziehen sie eine luxuriöse Villa am thailändischen Strand. "You are from 'Promi under Palms'?", sichert sich Reality-Star Janina Youssefian bei ihrem Chauffeur auf dem Weg zur Villa ab, während Iris Klein bereits das Promi-Anwesen betritt und schnell feststellt: "Das ist doch was für Mutti hier!" "DSDS"-Sänger Menowin Fröhlich inspiziert beim Einzug zuerst das Schlafzimmer und bemerkt sofort: "Man muss ja hier eine Ehe führen und zusammen in einem Bett schlafen!"

Für Lotto-Millionär Chico, High-Society-Lady und "Promis unter Palmen"-Legende Claudia Obert, "DSDS"-Ikone Menowin Fröhlich, Reality-Star Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Reality-Star Iris Klein, YouTube-Legende Christo Manazidis, Reality-Star Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Influencer Nikola Glumac und "DSDS"-Sängerin Melody Haase beginnt mit dem Einzug am Montag der Kampf um bis zu 50.000 Euro Siegesprämie und natürlich um die goldene Kokosnuss.

Wer macht für Geld alles? Die Promis müssen sich ihren Gewinn erspielen

"Was will ich mit der goldenen Kokosnuss? Ich brauche Geld! Mein Tag ist teuer", gibt Cosimo Citiolo direkt zu Beginn zu. Doch die 50.000 Euro müssen sich härter als in jeder bisherigen "Promis unter Palmen"-Staffel erkämpft werden. YouTube-Legende Christo nimmt die Post in der Villa im Empfang und informiert die anderen Promis über den neuen Spielmodus: "Ihr müsst euch euren Gewinn erst noch erkämpfen, denn ihr startet bei 0,00 Euro. Mit jeder erfolgreich gemeisterten Aufgabe wandert das Geld in den gemeinschaftlichen Pott." Vor jedem Spiel müssen sich die Promis individuell entscheiden, ob sie für Geld wirklich alles machen oder für kein Geld der Welt antreten. Dann verringert sich auch die Summe für den Gesamtgewinn. Für YouTuberin Lisha steht schon zu Beginn fest: "Es gibt für mich kaum etwas Schlimmeres auf der Welt, als abhängig von der Leistung von anderen zu sein."

Rückkehr mit gewissen Vorzügen

"Hoch die Tassen, Geld verprassen, gut gehen lassen! I'm back! Für Geld mache ich alles, ich habe da keine Grenzen", teilt Claudia Obert bei ihrem Einzug auf einer Sänfte am Strand von Thailand lautstark allen mit. Als "Promis unter Palmen"-Legende genießt die Luxuslady in ihrer zweiten Staffel besondere Vorzüge, von denen Claudias Kontrahenten erst noch erfahren. Die Reality-Ikone darf sich nicht nur ihr Wunschbett zum Schlafen auswählen, sondern ist sogar vor der ersten Nominierungsrunde geschützt. Außerdem darf sie hier einen Promi vor dem drohenden Exit bewahren. Lisha: "Oh, jetzt geht das Geschleime los..."

Wer ist bereit, zu den schrillen und herausfordernden Kapitäns- und Teamspielen anzutreten und an seine Grenzen zu gehen? Wer erweist sich als Teamplayerin und Teamplayer und erspielt Geld für den gemeinsamen Jackpot? Und wer treibt womöglich ein falsches, manipulatives Spiel in der Villa?

Die Live-Nachbesprechung unter Palmen

Direkt im Anschluss an jede Folge von "Promis unter Palmen" geht "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" immer montags live in SAT.1 auf Sendung. Jochen Bendel moderiert gemeinsam mit seinen wöchentlich wechselnden Gast-Moderator:innen Evelyn Burdecki, Melissa Khalaj, Amira Aly, Andrea Kaiser, Marlene Lufen und Reaction-YouTuber "Mr. Trash TV" Patrick Abele. Gemeinsam begrüßen sie prominente Gäste und diskutieren, lachen und lästern über jede Folge.

Alles auf Joyn: "Promis unter Palmen" kann jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn gestreamt werden.

Produziert wird "Promis unter Palmen" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - ab 17. Februar 2025, immer montags, um 20:15 Uhr und direkt im Anschluss "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" live in SAT.1 und auf Joyn

