Pinot and Rock: Public Viewing Area und Kaiserstuhlbühne verschmelzen zur EM Party Zone

Freiburg/Beisach (ots)

Erfolg muss gefeiert werden. Das sagten sich auch die Macherinnen und Macher des Pinot and Rock Festivals, das vom 4. bis 7. Juli in Breisach stattfindet. Deshalb haben sie alles vorbereitet, um bei einem spektakulären Event gemeinsam mit allen Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft dem nächsten Erfolg der UEFA Euro 2024 entgegenzufiebern.

Nach dem Sieg im Achtelfinale gegen Dänemark steht das deutsche Team im Viertelfinale und wird am Freitagabend im vorweggenommenen Endspiel auf Spanien treffen. Somit haben Besucherinnen und Besucher des Festivals allen Grund, sich auf ein absolutes Highlight zu freuen. Am späten Nachmittag des 5. Juli verwandelt sich die Public Viewing Area vor der Kaiserstuhlbühne zur EM-Partyzone, vor der Fußball und Rock zu einer einmaligen Show verschmelzen.

Geboten wird die komplette Übertragung des Spiels mit Live-Kommentar sowie Expertenrunden vor, nach und in der Halbzeitpause des Spiels. Um die Stimmung auf dem Siedepunkt zu halten, gibt es stampfende Rhythmen vom DJ-Pult, die den Herzschlag der Fans weiter anheizen werden. Wer sich nur auf die Musik konzentrieren will, kann die Top-Acts des Abends auf der Badenbühne weiter ungestört live verfolgen. Solch klingende Namen wie Zartmann, Milky Chance und als Headliner Die Fantastischen Vier werden die Entscheidung nicht leichter machen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir das Fußballfest gegen Spanien gemeinsam auf dem Pinot and Rock erleben können", sagt Jens Dietrich, Projektleiter Pinot and Rock. Fußballbegeisterte, die keine Sekunde der EM verpassen wollen, können alle vier Viertelfinalbegegnungen am 5. und 6. Juli in der eigens eingerichteten Fanzone miterleben. Zudem werden an allen Festival-Tagen aus einem Mini-EM-Studio Talkrunden mit Fußballexperten auf LED-Screens übertragen.

Das Pinot and Rock Festival verspricht ein unvergleichliches Erlebnis für alle Sinne. Es kombiniert Musik, Kulinarik und eine einzigartige Atmosphäre zu einem Event, das man nicht verpassen sollte. Gefreut werden darf sich auf vier Tage voller Genuss, Entspannung und großartiger Unterhaltung am Rheinufer in Breisach.

Tickets für das Pinot and Rock Festival sind unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de erhältlich.

Konzert-Übersicht:

Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | NESS | Schorl3 | Aisha Vibes

Fr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance | Zartmann | Paula Dalla Corte | Tulpe | King Kong Kicks

Sa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro | Oceanside | Rosaly | The Astronaut & The Fox | The Common Carpets | Fisherman's Fall | Ralf Hartmann & Band

So 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris | Jannik Freestyle | TöFs Rappelkiste | Sarah Bugar | Bahar | United Strangers | Blasmusik-Frühschoppen

