Weihnachten wird aufgetischt - Timo Boll als Zuschauermagnet

Hamburg/Düsseldorf (ots)

Bundesligakracher: Rekordmeister empfängt Champions League-Sieger

Veranstalter und Ausrichter setzen auf ausverkaufte Arena - 2.000 Tickets weg

Rahmenprogramm mit Starpianist und Lasershow

FC St Pauli, SC Poppenbüttel, TSG Bergedorf und TTG Hamburg Nord entsenden Halbfinalisten zu inklusiver Tischtennisfinalrunde

Am "3. Weihnachtstag" liegt Deutschlands Tischtennis-Hauptstadt an der Elbe: Am 27.12.2023, 19 Uhr, trifft der amtierende Deutsche Tischtennismannschafts- und Rekordmeister Borussia Düsseldorf in der Bundesliga auf den amtierenden Champions League-Sieger 1. FC Saarbrücken. Spielort ist erstmals die Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg. Veranstalter Borussia Düsseldorf und Ausrichter SC Poppenbüttel planen mit mehr als 4.000 Zuschauern. Tickets gibt es in vier Kategorien unter https://hamburgtischtauf.reservix.de.

"Viele Hamburger sind Tischtennisfans und wir freuen uns auf das Match im Dezember. Für uns Spieler ist es das Spiel des Jahres und ein echtes Highlight", so Rekord-Europameister Timo Boll (Düsseldorf), der gemeinsam mit seiner Familie die letzten Tage des Jahres in der Hansestadt genießen will.

Im Vorprogramm des Weltklasse-Spektakels "Hamburg tischt auf - 2.0" am 27.12.2023 (Einlass ab 17 Uhr) finden die Halbfinal- und Finalspiele von Hamburgs inklusivem Tischtennisturnier statt. Außerdem werden Starpianist Joja Wendt, Showkünstler Ralf Brathering und Hurricane Festival-DJ Frank Eichstädt ein weihnachtliches Entertainment-Programm auftischen. Schirmherr von "Hamburg tischt auf - 2.0" ist Hamburgs Sportsenator Andy Grote.

