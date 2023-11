KonTent Champion

Rocklegenden Live: Scorpions und Alice Cooper beim Pinot and Rock Festival

Freiburg / Breisach (ots)

Eine Woche nach dem Vorverkaufsstart von Peter Fox, Die Fantastischen Vier, Sarah Connor & Co. lüftet das Pinot and Rock Festival 2024 in Breisach endlich das Geheimnis, auf wen sich die Rockfans am Samstag, 6. Juli freuen dürfen: Die Scorpions, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Bands überhaupt, werden den Fritz-Schanno-Park gemeinsam mit der Schock-Rock-Ikone Alice Cooper in eine Classic-Rock-Arena der Extraklasse verwandeln!

Seit ihrer Gründung in den frühen 1960er Jahren haben die Scorpions die Rockmusiklandschaft nachhaltig geprägt. Mit Hits wie "Wind of Change," "Rock You Like a Hurricane" und "Still Loving You" schufen sie wahre Hymnen, die über Generationen hinweg begeistern und zu Kulthits wurden. Ihre Musik ist zeitlos und ihre Live-Auftritte sind legendär, geprägt von einer beeindruckend-charismatischen Bühnenpräsenz und einer ansteckenden Energie, die das Publikum über den ganzen Globus hinweg in den Bann zieht. Die Scorpions sind mehr als eine Band - sie sind eine wahre Institution im internationalen Rockgeschäft. Mit über 120 Millionen verkauften Alben weltweit gehören sie zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten.

Neben den Scorpions wird auch Alice Cooper an diesem denkwürdigen Abend das Publikum beim Pinot and Rock Festival in seinen Bann ziehen. Der extravagante Rocker ist bekannt für seine spektakulären Bühnenshows und ein Repertoire voller Klassiker wie "School's Out" und "Poison". Alice Cooper ist eine lebende Legende des Classic Rock und hat mit seiner einzigartigen Mischung aus Rock, Theater und Horror eine unverwechselbare Musikerkarriere errungen.

Die Energie und Präsenz von Alice Cooper, gefolgt von der mitreißenden Performance der Scorpions - eine nicht alltägliche Gelegenheit für Fans anspruchsvoller Rockmusik, zwei der einflussreichsten Größen des Rock'n'Roll live auf einer Bühne zu erleben!

Das Pinot and Rock Festival zeichnet sich durch die Verschmelzung großartiger Musik - sowohl von Superstars wie auch von regionalen Nachwuchsacts - und dem Fokus auf exzellenten Genuss aus. Erstklassige Kochkunst trifft dabei auf exzellente regionale Weine, gepaart mit einer nachhaltig angelegten Festivalphilosophie. In der malerischen Region Baden werden bis zu 12.000 Besucher an jedem der vier Festivaltage erwartet.

Festivaltickets gibt es ab sofort unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de.

Konzert-Übersicht:

Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann

Fr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Special Guest

Sa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper

So 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris

