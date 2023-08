Christoph A. Müller

Neuerscheinung: "Blicke hinter die Mauer"

Was Männer meist nicht sagen (können)

In seinem neuen Buch "Blicke hinter die Mauer" schildert der Schweizer Autor Christoph A. Müller mit selbstkritischer Offenheit, worüber Männer oft nicht reden (können): über die innere Welt ihrer Gefühle.

Das Buch ist eine Männergeschichte: ein Memoir über eine existenzielle Krise, die den Ich-Erzähler in der Mitte des Lebens erschüttert und verändert. Die (vermeintliche) Abwendung seiner Partnerin konfrontiert ihn mit unbekannten Ängsten und Schmerzen. Er lässt sie zu und will wissen, was sie ihm zu sagen haben. So lernt er in kleinen Schritten, sich in den "Dunkelkammern der Seele" zurechtzufinden. Die Reise nach innen entwickelt sich zu einer Odyssee - mit Klippen, Stürmen, Zweifeln und immer wieder überraschenden Wendungen. Eine moderne Abenteuergeschichte.

Für den Autor ist Schreiben die einzige Therapie. Wörter und Sätze sind seine Werkzeuge, um die Erlebnisse zu fassen, zu sichten und zu reflektieren. Aus diesem Material hat er - 30 Jahre später - exemplarische Episoden ausgewählt und zum vorliegenden Buch gestaltet.

Aus Männersicht

Authentische Berichte über Lebenskrisen und ihre Bewältigung stammen meistens von Frauen. Von Männern gibt es wenig Vergleichbares. Männern fällt es schwerer als Frauen, persönliche Betroffenheit wahrzunehmen und zu äussern. Der Umgang mit Verlust und Ohnmacht gehört nicht zu den männlichen Stärken. Deswegen sind unter Männern Alkohol, "Workaholismus" und verschiedene Ausprägungen von Gewalt immer noch verbreitete Mittel, um Lebenskrisen zu begegnen. Aber es gibt auch Männer, die nach anderen Wegen suchen. Ihnen kann dieses Buch Mut machen.

Über den Autor

Christoph A. Müller, geboren 1939, hat während 20 Jahren als Journalist für schweizerische Zeitungen über politische und gesellschaftliche Themen geschrieben. Während zehn Jahren wirkte er beim Aufbau eines sozialpsychiatrischen Zentrums mit. Danach arbeitete er als Kommunikationsberater und leitete während einiger Jahre ein Bed&Breakfast. Er hat vier erwachsene Kinder und lebt in Basel.

Christoph A.Müller: Blicke hinter die Mauer Was Männer meist nicht sagen (können) Verlag: Books on Demand, Norderstedt (2023) Taschenbuch, 316 Seiten ISBN 978-3751935357, EUR 22,50 (D) Auch als E-Book erhältlich

Kontakt und weitere Informationen: www.christophamueller.ch

Rezensionsexemplare: E-Mail an presse@bod.de (mit angehängtem Scan des Presseausweises)

