EBS und NYU starten Forschungszentrum - Blockchain stärkt 50.000 Bauern in Afrika

Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht (EBS) die New York University (NYU) haben das Center for Technology and Economic Development (CTED) gegründet. Das neue Forschungszentrum verfolgt ein klares Ziel: mithilfe modernster Technologien die wirtschaftliche Entwicklung in Subsahara-Afrika nachhaltig zu fördern. Die Partnerschaft wurde 2025 offiziell besiegelt und vernetzt die Standorte New York, Abu Dhabi, Accra, Kumawu in Ghana und Oestrich-Winkel.

CTED steht unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Dr. Yaw Nyarko, Professor für Volkswirtschaftslehre an der NYU, und Prof. Dr. Rasa Karapandza, Dekan der EBS Business School und Professor für Finance an EBS und NYU. Über 30 internationale Forschende aus Wirtschaft, Technologie und Entwicklungsforschung arbeiten hier zusammen, um praxisnahe Lösungen für einige der drängendsten ökonomischen Herausforderungen des afrikanischen Kontinents zu entwickeln.

Forschungsschwerpunkte und Methoden

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Verbindung von Forschung und Innovation. CTED nutzt Blockchain-Technologien, mobile Finanzanwendungen, GIS-Kartierung, KI-gestützte Beratungs-Tools und digitale Handelsplattformen, um konkrete Veränderungen vor Ort zu bewirken. So erhalten Kleinbauern Zugang zu neuen Märkten und Krediten, Landverwaltung wird transparent und sicher, Finanzdienstleistungen werden für bisher Unbanked verfügbar und kulturelles Erbe wird als Motor für Tourismus und lokale Wertschöpfung erschlossen.

Zentrale Erfolge

Bereits heute zeigen die Projekte messbare Wirkung: In Ghana unterstützt CTED 10.000 Kleinbauern, in den kommenden Jahren sollen es 50.000 werden. Das Team hat 25.000 Grundbuchdokumente digitalisiert und zwei Prozent der ghanaischen Landfläche kartiert - ein Meilenstein für transparente Eigentumsrechte. Acht Kultur- und Museumsstandorte, darunter ein UNESCO-Weltkulturerbe, sind entstanden und über 200 neue Kunstwerke wurden gefördert. Mit blockchainbasierten Finanzdiensten schafft CTED zudem den Zugang zum formellen Finanzsystem für potenziell Millionen Menschen.

Auszeichnungen und Förderung

Für diese Pionierarbeit wurde das Center mehrfach ausgezeichnet. Zu den Ehrungen zählen der Falling Walls 2024 Social Sciences and Humanities Prize, der "Aim for Scale"-Grant der Gates Foundation sowie der University Blockchain Research Initiative (UBRI) / Silicon Valley Community Fund Grant.

"Mit CTED bündelt die EBS ihre Kräfte mit der NYU, um Zukunftstechnologien in reale wirtschaftliche Chancen für Regionen mit großem Entwicklungsbedarf zu übersetzen", betont Prof. Dr. Rasa Karapandza.

Prof. Dr. Yaw Nyarko ergänzt: "Unser Ziel ist es, selbsttragende Systeme zu schaffen, die Lebensgrundlagen verbessern und langfristiges Wachstum ohne externe Hilfe ermöglichen."

Mit diesem internationalen Zusammenschluss entsteht ein Forschungszentrum, das Wissenschaft, Technologie und lokale Expertise verbindet - und damit neue Maßstäbe für entwicklungspolitische Innovationskraft setzt.

