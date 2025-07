Haufe

Das sind die 40 führenden HR-Köpfe 2025

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Die Redaktion des Personalmagazins hat die 40 führenden Köpfe im Personalwesen in Deutschland gekürt. Ausgezeichnet wurden Führungspersönlichkeiten aus Management, Wissenschaft und Beratung, die wegweisende Impulse zur Gestaltung einer modernen Arbeitswelt geben.

Die Konjunktur schwächelt, der Kosten- und Transformationsdruck steigt. Für Top-Entscheider in HR haben sich die Vorzeichen und Prioritäten geändert. Gefragt sind jetzt Persönlichkeiten, die den Umbruch gestalten. Wer aber sind 2025 die führenden Köpfe in HR? Wer leistet Wegweisendes in Management, Wissenschaft und Beratung? Mit der Liste der "40 führenden HR-Köpfe", die die Redaktion alle zwei Jahre erstellt, bietet das Personalmagazin eine Orientierungshilfe.

"Derzeit sind Influencer-Rankings beliebt, doch diese geben nur Auskunft darüber, wie gut Managerinnen und Manager in den sozialen Medien kommunizieren. Wir haben unsere 40 Köpfe unter dem Blickwinkel zusammengestellt, wer Einfluss hat und die Transformation von Unternehmen und Wirtschaft wirklich voranbringt", erläutert Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins, und ergänzt: "Die 40 HR-Köpfe sind die Wegbereiter der Transformation der Arbeitswelt."

Auswahlverfahren und Kriterien

Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgte in einem sechsmonatigen Projekt über mehrere Stufen. Zuerst waren die Leserschaft von Personalmagazin und www.haufe.de/personal sowie das Netzwerk der Redaktion aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Daraus entstand eine Nominierungsliste mit 100 Personen. Alle Redakteurinnen und Redakteure des Personalmagazins haben ihre Kontaktnetze genutzt, um Einschätzungen zu den Nominierten einzuholen. Die finale Auswahlentscheidung traf die Redaktion.

Mit den "40 führenden HR-Köpfen" bildet das Personalmagazin das Ökosystem HR ab: Management, Beratung und Wissenschaft. Im Zentrum steht das Management, das mit 20 CHROs die größte Gruppe stellt. Auswahlkriterien für CHROs waren Exzellenz in HR, Fokus auf Transformation und Wirksamkeit über das Unternehmen hinaus.

In der Kategorie Beratung liegt der Fokus auf der klassischen Unternehmensberatung. Softwarehersteller, Startups, Headhunter und viele andere Dienstleister bleiben ausgeklammert. Auswahlkriterien für die insgesamt zehn Beraterinnen und Berater waren Exzellenz in der Beratungspraxis mit Fokus auf Transformationsprojekte, Wirksamkeit über die eigene Beratungsgesellschaft hinaus und Persönlichkeit mit Anstand.

In der Kategorie Wissenschaft waren die Auswahlkriterien Exzellenz in der Forschung (zum Beispiel in Forschungsrankings), Zusammenarbeit mit Unternehmen und Wirksamkeit in der HR-Community.

Die Preisträgerinnen und Preisträger im HR-Management

Zu den führenden Köpfen im Management gehören diese 20 Persönlichkeiten: Julia Bangerth (Datev eG), Dr. Charlotte Beissel (Stadtwerke Düsseldorf AG), Birgit Bohle (Deutsche Telekom AG), Sylvia Borcherding (50 Hertz Transmission GmbH), Bettina Dietsche (Allianz SE), Inga Dransfeld-Haase (BP Europa SE; ab September TÜV Nord Group), Markus Fink (Infineon Technologies AG), Ilka Horstmeier (BMW AG), Gunnar Kilian (Volkswagen AG), DDr. Thomas Kreiter (ÖBB-Infrastruktur AG), Dr. Katrin Krömer (Bundesagentur für Arbeit), Sirka Laudon (Axa Konzern AG), Dr. Thomas Ogilvie (Deutsche Post DHL Group), Dr. Ariane Reinhart (Continental AG), Carmen-Maja Rex (Airbus), Sophie von Saldern (Covestro AG), Dr. Emmanuel Siregar (Claas Gruppe), Dr. Claudia Viehweger (Scout 24 SE), Judith Wiese (Siemens AG), Jenny Zeller-Grothe (Berliner Verkehrsbetriebe).

Die ausgewählten Beraterinnen und Berater

Zu den führenden Köpfen zählen außerdem diese zehn Beraterinnen und Berater: Fabian Kienbaum (Kienbaum Consultants International GmbH), Dr. Philipp Kolo (Boston Consulting Group), Dr. Judith Muster (Metaplan), Prof. Volker Nürnberg (Bearing Point Holding B.V.), Dr. Nathalie Oberthür (RPO Rechtsanwälte), Dr. Andrea Panzer-Heemeier (Arqis), Prof. Dr. Anja Schmitz (Hochschule Pforzheim), Ralf Steuer (Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.), Cawa Younosi (Charta der Vielfalt e.V.), Guido Zander (SSZ Beratung).

Die prämierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Zu den führenden HR-Köpfen in der Wissenschaft gehören diese zehn Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Anne Burmeister (Universität zu Köln), Prof. Dr. Fabiola Gerpott (WHU Otto Beisheim School of Management), Prof. Dr. Katharina Hölzle (Fraunhofer IAO), Prof. Dr. Patrick Kampkötter (Universität Tübingen), Prof. Dr. Simone Kauffeld (TU Braunschweig), Prof. Dr. Florian Kunze (Universität Konstanz), Prof. Dr. Carsten Schermuly (SRH Hochschule Berlin), Prof. Dr. Enzo Weber (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), Prof. Dr. Antoinette Weibel (Universität St. Gallen), Prof. Dr. Hannes Zacher (Universität Leipzig).

Sonderkategorie "Big Five"

Seit dem Start des Awards im Jahr 2003 zeichnete das Personalmagazin über 200 Persönlichkeiten aus der HR-Welt als "führenden Kopf" aus. Mit der Sonderkategorie "Big Five" hebt die Redaktion all jene besonders hervor, die fünfmal und mehr ausgezeichnet wurden und seit über einer Dekade die HR-Community prägen. Als "Big Five" wurden 2025 geehrt: Kai Anderson (Mercer), Prof. Dr. Torsten Biemann (Universität Mannheim), Prof. Dr. Heike Bruch (Universität St. Gallen), Prof. Dr. Rupert Felder (ehem. Heidelberger Druckmaschinen AG), Prof. Dr. Björn Gaul (CMS), Prof. Dr. Walter Jochmann (Kienbaum Consultants International GmbH), Prof. Dr. Rüdiger Kabst (Universität Paderborn), Prof. Dr. Uwe P. Kanning (Hochschule Osnabrück), Prof. Dr. Martin Kersting (Universität Gießen), Michael H. Kramarsch (HKP Group / Mercer), Dr. Matthias Meifert (HR Pepper Management Consultants), Prof. Dr. Barbara Reinhard (Kliemt Arbeitsrecht), Prof. Dr. Jutta Rump (Hochschule Ludwigshafen), Prof. Dr. Dirk Sliwka (Universität zu Köln), Prof. Dr. Gregor Thüsing (Universität Bonn), Alexander Zumkeller (ABB AG).

Die aktuelle Pressemitteilung ist auch online abrufbar in der Rubrik Pressemitteilungen unter: www.haufe.de/presse

Original-Content von: Haufe, übermittelt durch news aktuell