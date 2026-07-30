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Weltlungenkrebstag: Wie elektrische Wechselfelder die Krebstherapie ergänzen können

TTFields erweitern die Behandlungsmöglichkeiten bei fortgeschrittenem Lungenkrebs

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München (ots)

Zum Weltlungenkrebstag am 1. August rücken Experten weltweit eine Erkrankung in den Fokus, die nach wie vor zu den häufigsten krebsbedingten Todesursachen zählt: Lungenkrebs. Oft wird die Diagnose erst in einem fortgeschrittenen Stadium gestellt - für viele Betroffene beginnt damit eine Phase großer Unsicherheit.

Gleichzeitig hat sich die Behandlung von Lungenkrebs in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Neben Immuntherapien und zielgerichteten Medikamenten steht inzwischen eine weitere Therapieoption zur Verfügung: Tumor Treating Fields (TTFields).

Dabei handelt es sich um elektrische Wechselfelder niedriger Intensität, die das Tumorwachstum hemmen, indem sie gezielt die Teilung von Krebszellen stören. Die Technologie wird bereits seit mehreren Jahren bei Glioblastomen (Hirntumor) und Pleuramesotheliomen (Rippenfellkrebs) eingesetzt und ist seit 2025 in Europa für Erwachsene mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) zugelassen, wenn die Erkrankung während oder nach einer platinbasierten Chemotherapie fortschreitet. Seit dem 30.6.2026 ist die TTFields-Therapie auch zur Behandlung erwachsener Patienten mit lokal fortgeschrittenem exokrinem Pankreaskarzinom zusammen mit Gemcitabin und Nab-Paclitaxel gemäß Leitlinienempfehlungen indiziert.

Ergänzung zu bestehenden Therapien

TTFields werden beim nicht-kleinzelligem Lungenkrebs begleitend zu etablierten Behandlungen wie Immun-Checkpoint-Inhibitoren oder Chemotherapien (Pemetrexed bzw. Docetaxel) eingesetzt. Die Behandlung erfolgt mit einem tragbaren Gerät (1,2 kg), das in einer Tasche oder einem Rucksack mitgeführt werden kann. Über sogenannte Transducer Arrays, die auf der Haut im Bereich von Brust und Rücken angebracht werden, gibt das Gerät die Wechselfelder an den Tumor ab. Gesunde Zellen werden dabei weitgehend geschont.

Alltag mit der Therapie

Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen nach einer Eingewöhnungsphase ihrem Alltag ohne große Einschränkungen nachgehen können. Viele Betroffene können ihren gewohnten Aktivitäten weiterhin nachgehen und müssen ihr Leben während der Therapie nicht grundlegend umstellen. Für sie bedeutet das ein Stück Normalität und Lebensqualität in einer oft belastenden Zeit.

Neben der Wirksamkeit spielt auch die Verträglichkeit eine wichtige Rolle. TTFields werden nicht mit typischen systemischen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Veränderungen der Blutwerte in Verbindung gebracht. Am häufigsten treten milde bis moderate Hautirritationen an den Stellen auf, an denen die Arrays auf dem Thorax platziert werden.

Aktiv an der Behandlung beteiligt

Eine Krebsdiagnose bedeutet für viele Menschen auch den Verlust von Kontrolle. TTFields ermöglichen es Betroffenen, selbst aktiv an der Behandlung mitzuwirken, indem sie das Behandlungsset eigenständig im Alltag anwenden.

Zum Weltlungenkrebstag soll deshalb nicht nur auf Prävention und Früherkennung aufmerksam gemacht werden. Ebenso wichtig ist der Blick auf neue und ergänzende Therapieansätze, die die Behandlungsmöglichkeiten bei fortgeschrittenem Lungenkrebs erweitern können.

Dieser Infotext wurde von der Novocure GmbH erstellt.

Die TTFields-Therapie erfolgt durch ein Medizinprodukt der Klasse IIB mit CE-Kennzeichnung (CE-0197).

Zweckbestimmungen:

Die TTFields-Therapie ist in Deutschland:

unter dem Handelsnamen Optune Gio® zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostiziertem Gliom WHO Grad 4 zusammen mit Temozolomid, und zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit wiederkehrendem Gliom WHO Grad 4, CE-gekennzeichnet.

unter dem Handelsnamen Optune Lua® für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit inoperablem, fortgeschrittenem oder metastatischem Mesotheliom indiziert, um begleitend zu Pemetrexed und platinbasierter Chemotherapie angewendet zu werden.

unter dem Handelsnamen Optune Lua® begleitend zu Immun-Checkpoint-Inhibitoren oder Docetaxel für erwachsene Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom indiziert, bei denen es zum Progress während oder nach einem platinbasierten Behandlungsregime gekommen ist.

unter dem Handelsnamen Optune Pax® zur Behandlung erwachsener Patienten mit lokal fortgeschrittenem exokrinem Pankreaskarzinom zusammen mit Gemcitabin und Nab-Paclitaxel gemäß Leitlinienempfehlungen indiziert.

Vollständige Informationen zu den Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie im Benutzerhandbuch von Optune Gio, Optune Lua und Optune Pax. Verfügbar unter manuals.novocure.eu

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