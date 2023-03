Berufsverbot für unsere Fischer

Pellworm (ots) - Durch zu niedrige Erzeugerpreise und geringe Fangmengen sind die Krabbenfischer in Not geraten. Aufgrund der vermeintlichen Überkapazitaten im letzten Jahr (2018), gestaltet sich das Jahr 2019 von Anfang an schwierig. Niedrige Erzeugerpreise, sowie vom Handel auferlegte Fangquoten, machen es den Fischern unmöglich wirtschaftlich zu arbeiten. Wie schon bekannt, kamen zusätzlich zwei Fangstopps von jeweils drei Wochen hinzu. Selbst nach den Fangstopps und ...

