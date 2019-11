Krabbenfischer in NOT

Krabbenfischer Aktion in Büsum

Pellworm (ots)

Aufgrund der äußerst schlechten Wirtschaftslage fand am vergangenen Freitag (01.11.2019) ein Treffen der schleswig-holsteinischen Krabbenfischer in Büsum statt. Dort verständigten sich die ca. fünfzig anwesenden Fischer darauf, dass sie die Aussage des Handels (keine Erhöhung der Erzeugerpreise) nicht akzeptieren können und wollen. Der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 60% verringert. Deshalb planen die Krabbenfischer einen Aktionstag. Dieser wird am Freitag, 08. November 2019 ab 12.00 Uhr am Büsumer Hafen stattfinden. Hier sollen Krabben unter dem Motto "spenden statt verschachern" an den Mann oder die Frau gebracht werden. Die Spenden werden der DGzRS (Seenotretter) zugute kommen.

