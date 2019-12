iWater Group Limited

iWater Group Limited - Erfolgreicher Vertriebsstart in der Türkei

London (ots)

Die iWater Group Limited hat für ihre Vertriebsoffensive die Türkei als einen wichtigen Absatzmarkt identifiziert. Die geographische Lage und die Klimaverhältnisse in der Türkei bieten optimale Voraussetzungen für eine konventionelle und ökologische Landwirtschaft. Rund drei Mio. landwirtschaftliche Unternehmen und traditionelle Kleinstbetriebe nutzen rund 38 Mio. Hektar Fläche für die Erzeugung von Produkten.

"Wir sind erfreut, dass wir ab sofort den Landwirten in der Türkei unsere Produkte und unser Know-how anbieten werden. Die Türkei ist mit einer Fläche von rund 78 Mio. Hektar ein großes Land und die Landwirtschaft hat einen Anteil an dieser Gesamtfläche von fast 50%, was deutlich macht, welche wirtschaftliche Bedeutung dieser Sektor für die Nation hat," sagte Miguel Fernandez, CEO der iWater Group Limited und weiter: "Etwa 25% der arbeitenden Bevölkerung der Türkei sind in der Landwirtschaft tätig und vor diesem Hintergrund werden unsere Produkte zur umweltverträglichen Reinigung von Wasser zukünftig viele Menschen bei der Arbeit begleiten können."

Die Türkei gehört weltweit zu den wichtigsten und dominierenden Anbaugebieten für z.B. Äpfel, Aprikosen, Erdbeeren, Feigen, Haselnüssen, Kichererbsen, Kirschen, Linsen, Sultaninen und Walnüssen. Über 90% der rund 11.500 Pflanzen in Europa sind auch in der Türkei zu finden. Der Export von landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit ökologischer Qualität kann ab sofort mit 'BIO-MAX' von der iWater Group unterstützt werden.

Die Tochtergesellschaft IWS Turkey (International Water Solutions) ist mit Sitz in Istanbul und Niederlassung in Antalya ansässig und koordiniert von dort den nationalen Vertrieb. Im Rahmen der diesjährigen Agrarmesse 'Growtech', im Antalya Expo Center, wurden die Produkte der iWater Group erstmalig dem Fachpublikum vorgestellt und bereits erste Kundenkontakte erfolgreich geknüpft. "Wir sind erfreut darüber, dass auch in den überregionalen Medien über die Markteinführung unserer Produkte berichtet wurde, was die Bedeutung und Relevanz der Arbeit unseres Teams bestätigt," sagte Fernandez abschließend.

Über die iWater Group Limited

Die iWater Group Limited aus London, United Kingdom, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte zur umweltverträglichen Reinigung von Wasser. Die Unternehmenseigene Produktreihen tragen die Namen 'AVPRO', 'BIO-MAX', 'Flow-Xcel' und 'XZIOX' und werden seit 2018 weltweit in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Massentierhaltung und im Öl & Gas eingesetzt.

Pressekontakt:

Judith Lange, Assistant to CEO

iWater Group Limited

46 Chancery Lane, WC2A 1JE

London

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 7880758529

E-Mail: judith@iwatergroup.com

Web: www.iwatergroup.com

Original-Content von: iWater Group Limited, übermittelt durch news aktuell