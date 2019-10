Allison GmbH

Testsieger bei ADAC: Kindersitz Joie i-Spin 360 mit Bestnote

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Bitte verwenden Sie die Meldung vom 22. Oktober / 14.02 Uhr nicht. Es folgt eine aktualisierte Version.

In ihrem Herbsttest 2019 bewertet der ADAC den Joie i-Spin 360 als Testsieger der Kategorie 40-105 cm. Die Gesamtnote Gut (1,8) ist gleichzeitig die beste Note, die jemals ein drehbarer Reboarder erhalten hat.

Absolut herausragend sind die Sicherheitswerte beim seitlichen Crashtest. Christoph Maier, Technischer Produktmanager bei Joie, sagt: "Die innovativen Seitenaufprallschutzelemente, die automatisch mit dem Festziehen des Gurtes aktiviert werden, machen eine Fehlbedienung praktisch unmöglich und schützen das Kind optimal."

Auch beim Frontalcrash bescheinigen die Prüfer ein geringes Verletzungsrisiko. Weitere Highlights sind eine sehr gute Ergonomie und das großzügige Platzangebot für die kleinen Mitfahrer. Der Einbau ist dank Isofix sehr intuitiv - die sogenannte Smart Ride[TM] Sperre verhindert zudem das versehentliche Drehen in Fahrtrichtung und reduziert das Fehlbedienungsrisiko erheblich. Sind die Kinder größer, kann die Sperre einfach deaktiviert werden.

Wie gewohnt glänzt Joie mit einer Bestnote im Bereich Schadstoffe. Maier betont: "Die Sicherheit von Kindern ist unser wichtigstes Anliegen. Deshalb sind wir sehr stolz, mit dem i-Spin 360 den aktuellen Testsieger der Kategorie 40-105 cm zu stellen, der außerdem mit einem herausragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt."

Komfort und Sicherheit par excellence

Der i-Spin 360 ist i-Size zertifiziert und kommt rückwärtsgerichtet ab Geburt bis zu einer Körpergröße von 105 cm zum Einsatz - vorwärtsgerichtet dürfen kleine Passagiere ab 76 cm und 15 Monaten mitfahren.

Per Knopfdruck dreht sich der Kindersitz auf der Station um 360 Grad - perfekt für bequemes Ein- und Aussteigen sowie Anschnallen. Damit sich Babys und Kleinkinder gleichermaßen wohlfühlen, lassen sich die dreiteilige Neugeboreneneinlage, die Kopfstütze und der Neigungswinkel perfekt auf die Bedürfnisse der kleinen Mitfahrer anpassen. Darüber hinaus ist der Sitz selbstverständlich mit der bewährten Tri-Protect[TM] Kopfstütze sowie dem patentierten Intelli-Fit[TM] Memoryschaum ausgestattet.

Studien zeigen, dass Kinder in den ersten zwei Jahren im Auto rückwärtsgerichtet am sichersten fahren. Denn der Kopf eines Kleinkindes macht bis zu 25 Prozent seines gesamten Körpergewichts aus - zu viel für die Halswirbelsäule, die bis zum Alter von zwei Jahren noch besonders sensibel ist. Mit dem Joie i-Spin 360 ist genau das möglich.

Pressefotos

Download der hochauflösenden Pressefotos werden auf Anfrage gerne bereitgestellt.

Eigenschaften i-Spin 360

- Zertifiziert nach ECE R129/02 - Rückwärtsgerichtetes Fahren von 40-105 cm und maximal 19 kg (ab Geburt bis ca. 4 Jahre) - Vorwärtsgerichtetes Fahren von 76-105 cm Körpergröße - Smart Ride[TM] Sperre warnt vor zu frühem vorwärtsgerichteten Fahren - 6 Ruhepositionen in beiden Fahrtrichtungen - Seitenaufprallschutzelemente aktivieren sich automatisch, sobald der Gurt festgezogen wird (Hinweis: Diese Funktion ist kein Indiz dafür, dass das Kind fest genug angeschnallt ist!) - Einhändig verstellbare Kopfstütze mit automatischer Anpassung des 5-Punkt-Gurtsystems auf die passende Gurtlänge - 3-teilige Neugeboreneneinlage kann individuell angepasst und herausgenommen werden - 5-Punkt Sicherheitsgurt mit SoftTouch-Polsterung - Einfache Installation mit ISOFIX - Stützfuß mit 19 Positionen für einen festen und sicheren Kontakt zum Fahrzeugboden; Farbindikator zeigt an, wenn Sitz korrekt installiert ist - Angenehmes Sitzklima dank integrierter Seitenbelüftung

Details i-Spin 360

- Maße: Rückwärtsgerichtet: L 65 x B 58 x H 51,5-62cm; vorwärtsgerichtet: L 65 x B 58 x H 62-76cm - Gewicht: 14,2 kg - Verwendung: 40 bis 105 cm, maximal 19 kg (Geburt bis ca. 4 Jahre) - Zertifizierung: ECE R129/02 - Farben: Deep Sea, Coal, Gray Flannel, Merlot - UVP Deutschland: 349,95 EUR (inklusive Basisstation) - UVP Österreich: 359,95 EUR (inklusive Basisstation)

Über Joie:

Von Eltern für Eltern: Joie begeistert mit intelligentem Design und fröhlichen Produkten, die einfach zu handhaben sind und den Alltag mit Kindern erleichtern. 2011 gegründet von befreundeten Eltern in Großbritannien, hat sich Joie mittlerweile in ganz Europa zu einem beliebten Familienbegleiter entwickelt. Ob Autositze, Kinderwagen, Hochstühle, Babywippen oder Reisebetten - Joie legt großen Wert auf die höchsten Standards in Sicherheit, Design und Technik. Die Produkte werden in Deutschland und Österreich von der Allison GmbH mit Sitz in Frankenthal vertrieben.

Für noch mehr Freude im Leben mit Kindern!

Weitere Informationen unter https://de.joiebaby.com und www.facebook.de/JoieBabyGermany.

Pressekontakt:

Konfetti Kommunikation,

Andrea Jahr

Tel 0221 99899948

Mail: joie@konfetti-kommunikation.de

Original-Content von: Allison GmbH, übermittelt durch news aktuell